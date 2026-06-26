Видео от Венецуела разтърси света

На фона на опустошените квартали, рухналите сгради и отчаяните спасителни операции след мощните земетресения във Венецуела, едно кратко видео се превърна в символ на човечността и надеждата.

Кадрите показват възрастен мъж, който не пуска ръката на своята трудноподвижна съпруга, докато силните трусове разтърсват дома им. Въпреки паниката и падащите предмети около тях, той остава до нея и се опитва да я предпази с тялото си.

Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика хиляди коментари. За мнозина то се превърна в символ на любовта, вярността и силата на човешката връзка дори в най-тежките моменти.

Докато светът споделя трогателната история на възрастната двойка, ситуацията във Венецуела остава изключително тежка.

Над 27 000 души са вписани в специално създадена онлайн платформа, чрез която близки и приятели се опитват да открият свои роднини след бедствието.

Властите подчертават, че тази цифра не представлява официален брой на загинали или изчезнали, а отразява огромния брой хора, с които близките им не могат да установят връзка.

В най-силно засегнатите райони електрозахранването и мобилните комуникации са прекъснати, което прави почти невъзможно хората да съобщят, че са в безопасност.

BREAKING: The embrace of this elderly couple amidst the earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/uQuNazh9dn — Uncover Report (@UncoverReport) June 25, 2026

Платформата непрекъснато се обновява със снимки, имена и информация за издирвани хора, като има за цел да подпомогне спасителните екипи и да помогне на разделените семейства да се открият възможно най-бързо.

На фона на огромната човешка трагедия кадрите на възрастния мъж, който не пуска ръката на своята съпруга дори за миг, се превърнаха в едно от най-силните напомняния, че понякога именно малките жестове носят най-голяма надежда.

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