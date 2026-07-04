Нова любов в двореца! Най-близките на Уилям и Кейт вече са двойка

Двама от най-доверените бивши служители на британското кралско семейство са открили любовта един в друг.

Според информация на Daily Mail, бившият адютант на Принц Уилям – лейтенант-командир Роб Диксън, и дългогодишната лична асистентка и стилистка на Катрин, принцеса на Уелс – Наташа Арчър, вече са във връзка.

Двамата вече не крият отношенията си и наскоро се появиха заедно на официално събитие в лондонския квартал Мейфеър, където сред гостите бяха и холивудски звезди, включително Марго Роби.

Новината идва година след като стана ясно, че Наташа Арчър се е разделила със съпруга си – кралския фотограф Крис Джаксън. Двамата сключиха брак през 2017 г. и имат двама синове. По данни на изданието раздялата е била тежък удар за Джаксън, който не я е очаквал.

Арчър напусна Кенсингтънския дворец през 2024 г. след 15 години служба. Тя изигра ключова роля за изграждането на модерния стил на Кейт Мидълтън, придружаваше принцесата на официални ангажименти и задгранични посещения, а през 2019 г. беше удостоена с Кралския викториански орден за заслугите си към кралското семейство.

Роб Диксън беше назначен за адютант на принц Уилям през 2020 г. При напускането си през 2024 г. той публикува емоционално послание, в което определи четирите години в двореца като „невероятна възможност“ и благодари за създадените приятелства. След това се завърна в Кралския военноморски флот на Великобритания, а по-късно стана съветник в Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Засега нито Наташа Арчър, нито Роб Диксън са коментирали публично информацията за връзката си.

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