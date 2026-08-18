Историческо! Никой досега не беше харчил подобна сума за кола

Когато Ferrari пуснаха първия си електрически автомобил, Luce, по-рано тази година, мнозина бяха скептични относно бизнес стратегията на италианския производител. Причината за скептицизма не беше, че феновете на емблематичния автомобил не бяха произвели мощна машина за пътя, а по-скоро, че клиентите му може би все още са по-склонни да разчитат на конвенционалните модели, задвижващите агрегати, с които са свикнали, пише Forbes, предава businessnovinite.bg.

Тазгодишната Седмица на автомобилите в Монтерей в Калифорния, където уникална версия на първия изцяло електрически модел от Маранело, наречена Ferrari Luce „Tailor Made“ (носеща сериен номер Chassis 0), продадена на търг на RM Sotheby's за впечатляващите 40 милиона долара, заглуши дори най-скептичните гласове.

Тази продажба поставя и рекорд за нов, модерен автомобил, продаден на търг. Предишният световен рекорд за нов автомобил се държеше от Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, продаден на същото събитие в Монтерей през август 2025 г. за 26 милиона долара.

Началната цена на Ferrari Luce „Tailor Made“ на търга беше 1,1 милиона долара, но с продължаването на конкуренцията сред страстните колекционери, цената на автомобила нарастваше и в крайна сметка завърши със сума, която беше 36,4 пъти по-висока от началната цена.

Тази конкуренция носи и човешка страна на историята. Както обясняват от компанията, базирана в Модена, цялата брутна приходи от 40 милиона долара ще бъдат насочени към фондация Ferrari и предназначени за финансиране на образователни програми и инициативи в Съединените щати и по света.

Версията Tailor Made е проектирана като част от ексклузивната програма на Ferrari. Моделът Chassis 0 е изработен по най-високи естетически стандарти. Интериорът на автомобила е покрит с металическа кожа Le Mans, в нюанс Perla, изработена от специално подбрана швейцарска кожа. Материалът е структуриран по такъв начин, че оптически разширява купето. Също така, за първи път Ferrari използва нюанса Grigio Corvara в интериора си за този модел вместо традиционното черно, докато детайли като джанти и спирачни системи са изцяло персонализирани по поръчка на клиента.