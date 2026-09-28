Властта с ключов ход за тези автомобили у нас. Какво ще стане с цените

Правителството ще изключи електрическите автомобили от предложението си да бъдат облагани с акциз, наред с другите автомобили с мощност над 250kW. За всички останали над този праг, акцизът остава. Предложението предвижда за нов автомобил с мощност над 250 kW начален акциз от 10 000 евро, към който се добавят по 10 евро за всеки киловат над определения праг. Темата коментира Александър Миланов от Асоциацията на автомобилните производители в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Едно от нещата, които ние считаме, че не е правилно аргументирано, е защо е избрана границата от 250 kW или 340 конски сили. На пръв поглед това може да звучи много за колите с двигател за вътрешно горене, но при електрическите и хибридните автомобили това не е така. Ние се радваме, че правителството реагира и е готово да обмисли начина на третиране на електрическите автомобили. Друг дефект на този закон е, че начинът на облагане на нови и употребяване автомобили е различен”, каза Миланов.

По думите му ако един автомобил от среден клас струва между 50 и 70 000 евро, то процентът на оскъпяване ще е над 15%. „При автомобилите от по-висок клас, които са с мощност между 500 и 600 kW и имат продажна цена между 100 и 300 000 евро, ще виждаме диспропорционалност. Произволно определената граница атакува хората от средната класа и средния бизнес”, смята експертът.

„Ние имаме един остарял автомобилен парк. От общия брой внесени автомобили у нас за 2025 година, около 283 000, то 17% от тях са нови”, каза още Миланов.