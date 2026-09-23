Нови правила от 1 януари. Големи промени с тези автомобили

От 1 януари догодина мощните леки автомобили с двигател над 250 kW (340 к.с.) ще подлежат на ново облагане с акциз. Това гласят промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), публикувани за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Новият налог ще се дължи от физическите и юридическите лица, които внасят или въвеждат на територията на страната такива превозни средства, като целта му е да се осигурят допълнителни приходи за бюджета и да се постигне по-голяма данъчна справедливост чрез облагане на стоки с луксозен характер.

Предложеният финансов праг ще обхваща единствено нови и употребявани пътнически или състезателни автомобили с до 5 места за сядане, включително това на водача. За употребяваните мощни коли се предвижда ставка от 5000 евро плюс 8 евро за всеки киловат над 250 kW, докато за новите автомобили налогът ще бъде 10 000 евро плюс 10 евро за всеки допълнителен киловат. От мярката изрично са изключени автомобилите със специално предназначение, линейките, противопожарните превозни средства и тези със специален режим на движение.

Заплащането на акциза ще се извършва при първа регистрация или внос на превозното средство в България. За автомобилите, въведени от друга държава членка на Европейския съюз, се създава специална процедура, при която собственикът трябва да подаде декларация в местната митница по силата на постоянния си адрес или седалище. Документът може да се подаде и по електронен път не по-рано от 14 дни преди първоначалната регистрация. Самият акциз ще се превежда по сметка на Агенция „Митници“ най-късно три дни преди датата на регистрация, след което митническите органи ще издават официално удостоверение. При необходимост те ще имат право да извършат и физически оглед на автомобила, а в случай че превозното средство бъде изнесено от страната, платеният акциз ще може да бъде възстановен по определен в правилника ред.

Новите правила уреждат също заварените случаи и санкциите при неспазване на закона. Автомобилите, които вече са внесени в страната, но все още няма да са регистрирани към датата на влизане на промените в сила, също ще подлежат на облагане, като собствениците им ще разполагат със срок да ги декларират и платят до 14 дни преди регистрацията. За неподадена декларация се предвижда глоба или имуществена санкция в двоен размер на дължимия акциз, а при повторно нарушение минималните глоби ще достигнат 15 000 евро за автомобили, въведени от ЕС, и не по-малко от 30 000 евро при внос от трети страни.