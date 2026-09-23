МРРБ и УАСГ обединяват сили за бъдещето на строителството

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Университетът по архитектура, строителство и геодезия задълбочават сътрудничеството си за развитието на строителния и инженерния сектор.

Това стана ясно по време на среща между министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, ректора на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова и главния секретар на университета инж. Мурад Тюрк.

По време на разговорите бяха обсъдени предстоящи инициативи на УАСГ и възможностите за разширяване на партньорството между академичната общност, държавните институции и бизнеса.

Сред акцентите е националният форум „Да строиш с изкуствен интелект: от кампуса до умния град“, който ще се проведе на 1 октомври в Аула Максима на УАСГ. Във фокуса му ще бъдат внедряването на строително-информационното моделиране (BIM), интелигентните решения за управление на ВиК и пътната инфраструктура, както и развитието на цифрови услуги за гражданите и общините.

На форума ще присъства и президентът на Република България Илияна Йотова, която ще отправи приветствие към участниците.

На 8 и 9 октомври УАСГ ще бъде домакин и на четвъртото издание на „Дни на кариерата – Студентите посрещат бизнеса“. Тази година инициативата е под патронажа на министър Иван Шишков, който също е възпитаник на университета.

Очаква се в кариерния форум да се включат над 65 работодатели от строителния и инженерния сектор, инфраструктурата и енергетиката, както и представители на институции и браншови организации. Те ще се срещнат със студенти и млади специалисти и ще представят възможностите за професионална реализация в сектора.

От МРРБ подчертават, че партньорството с УАСГ е свързано с подготовката на кадрите, които ще участват в проектирането, изграждането и управлението на инфраструктурата на страната през следващите десетилетия.

Технологиите променят строителството, но зад тях стоят хората с необходимите знания и експертиза. Именно затова връзката между образованието, държавата и бизнеса остава ключова за модерната инфраструктура на България.