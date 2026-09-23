32 години „Приятели“! Фийби и Джоуи аха да станат гаджета

Изминаха 32 години от деня, в който шестима приятели влязоха в едно кафене в Ню Йорк и телевизията вече никога не беше същата. „Приятели“ дебютира по NBC на 22 септември 1994 г., продължи десет сезона и приключи на 6 май 2004 г. Но връзката между актьорите се оказа много по-дълготрайна от самия сериал.

Дженифър Анистън като Рейчъл Грийн, Кортни Кокс като Моника Гелър, Лиса Кудроу като Фийби Бюфе, Дейвид Шуимър като Рос Гелър, Матю Пери като Чандлър Бинг и Мат Леблан като Джоуи Трибиани се превърнаха в едни от най-разпознаваемите телевизионни лица в света.

Приятелството им обаче не остана само на екрана. През годините шестимата многократно се събираха – на рождени дни, премиери, награди, в други телевизионни продукции или просто на вечеря.

Лиса Кудроу призна през 2024 г., че това приятелство не се е случило без усилия. Шестимата действително се разбирали прекрасно, но съзнателно работели, за да запазят отношенията си и извън снимачната площадка.

След смъртта на Матю Пери на 28 октомври 2023 г. тези срещи неизбежно вече са без един от шестимата.

Моника получи своята звезда

Един от най-емоционалните моменти беше през 2023 г., когато Кортни Кокс получи звезда на Алеята на славата в Холивуд. До нея застанаха Дженифър Анистън и Лиса Кудроу.

В речта си Анистън описа приятелството с Кортни като принадлежност към семейство. Според нея още от самото начало Кокс е била човекът, който приобщава останалите, проявява топлота и искрен интерес към хората около себе си.

Кудроу също отдаде почит на приятелката си, като подчерта колко се гордее, че я познава не само като талантлива актриса, но и като добър и почтен човек.

Голямото завръщане през 2021 г.

Най-очакваната среща настъпи през май 2021 г., когато шестимата отново се събраха пред камерите за специалния епизод Friends: The Reunion.

Те се върнаха в легендарното студио 24 на Warner Bros., където ги очакваха прецизно възстановените декори – апартаментът на Моника и Рейчъл, жилището на Джоуи и Чандлър и, разбира се, Central Perk с прочутия оранжев диван.

За първи път от 17 години шестимата отново попаднаха заедно в света, променил живота им.

Кортни Кокс призна, че я връхлетели спомените от десетте години, прекарани в сериала. Мат Леблан пък обясни, че когато актьорите се събират, усещането е сякаш никакво време не е минало – просто продължават оттам, откъдето са спрели.

След излъчването на специалния епизод Лиса Кудроу и Дейвид Шуимър дори го гледаха заедно. Дженифър Анистън и Кортни Кокс веднага реагираха на снимките им с обяснения в обич.

А шестимата направиха и нещо, което феновете едва ли са очаквали – импровизирано Carpool Karaoke с Джеймс Кордън. Качени на голф количка по пътя към студиото, те запяха „I'll Be There for You“ на The Rembrandts – песента, която завинаги остана свързана с „Приятели“.

„Живеем заедно от 1994 г.“

През септември 2020 г. Дженифър Анистън участва виртуално в наградите „Еми“, когато до нея внезапно се появиха Кортни Кокс и Лиса Кудроу.

На въпроса на водещия Джими Кимъл защо Кортни е там, тя се пошегува, че двете живеят заедно. Анистън веднага продължи шегата: били съквартирантки още от 1994 г. – годината, в която стартира „Приятели“.

Трите актриси многократно са показвали, че приятелството между Рейчъл, Моника и Фийби е оцеляло и в истинския живот. През януари 2020 г. те отново се събраха за момичешка вечер, а Анистън публикува снимка с поздрав „от момичетата отсреща“.

Моника и Чандлър – приятели и извън екрана

Сред особено скъпите днес снимки е селфи на Кортни Кокс и Матю Пери от 2019 г. Двамата обядвали заедно, а Кокс споделила кадъра с последователите си.

Срещата веднага предизвикала реакции и от останалите. Лиса Кудроу ги нарекла „красиви хора“, а Дженифър Анистън написала колко много ги обича.

Години по-рано Кокс се появи и като гост-звезда в сериала на Пери „Go On“. За феновете това беше своеобразно завръщане на Моника и Чандлър, макар персонажите им този път да нямаха нищо общо с легендарната двойка от „Приятели“.

Снимката, която едва не счупи интернет

На 15 октомври 2019 г. Дженифър Анистън най-сетне си направи Instagram и избра възможно най-подходящия начин да се появи там – със снимка на целия актьорски състав на „Приятели“.

На кадъра бяха и шестимата. Това беше първата обща снимка на целия основен състав след края на сериала.

Публикацията предизвика огромен интерес и се превърна в една от най-обсъжданите снимки на актрисата.

Рейчъл отново при Моника

Анистън гостува и в сериала „Cougar Town“, в който Кортни Кокс беше звезда и изпълнителен продуцент. Ролите им нямаха нищо общо с Рейчъл и Моника – Анистън играеше терапевтката Глен, към която героинята на Кокс се обръща за помощ.

За зрителите обаче беше почти невъзможно да гледат двете актриси заедно, без да видят поне частица от старите приятелки от апартамента в Манхатън.

А Джоуи и Фийби можели да бъдат двойка

Мат Леблан и Лиса Кудроу също продължиха да радват почитателите с общите си появи. През 2012 г. двамата се снимаха прегърнати на събитие на Showtime.

Оказва се, че Джоуи и Фийби са били много по-близо до романтична история, отколкото зрителите предполагат.

Леблан разкрива, че към края на „Приятели“ двамата с Кудроу предложили на сценаристите любопитна идея – да стане ясно, че Джоуи и Фийби тайно са имали неангажираща връзка през всичките години. Планът бил дори да се заснемат допълнителни сцени, които да показват двамата да излизат от килер непосредствено преди някои от познатите моменти от сериала.

Идеята обаче била отхвърлена.

Рос на терапия при Фийби

Лиса Кудроу отново се срещна на екран с Дейвид Шуимър в „Web Therapy“. Там тя играеше ексцентричната интернет терапевтка Фиона Уолис, а Шуимър се появи като Нюъл Милър.

Матю Пери и Мат Леблан също гостуваха в различни епизоди, превръщайки продукцията в малък терен за неофициални срещи на звездите от „Приятели“.

През 2016 г. петима от шестимата – Шуимър, Леблан, Анистън, Кокс и Кудроу – се събраха и с актьорите от „Теория за Големия взрив“ по време на телевизионно събитие в чест на режисьора Джеймс Бъроуз. Матю Пери отсъстваше, защото по това време работеше по постановка в Лондон.

А през септември 2025 г. Дженифър Анистън и Кортни Кокс отново се появиха заедно във видео за козметичната марка за коса LolaVie на Анистън – още едно намигване към приятелството между двете, започнало пред камерите повече от три десетилетия по-рано.

„Приятели“ приключи през 2004 г. Екранното приятелство – не съвсем. От общите вечери и рождените дни до гостуванията в сериалите един на друг шестимата многократно показаха, че онова прочуто „I'll be there for you“ не е останало само част от началните надписи.