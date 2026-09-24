32 години „Приятели“! Фийби и Джоуи аха да станат гаджета
Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Леблан, Дейвид Шуимър и покойният Матю Пери доказаха през годините, че приятелството им не е останало...
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Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Леблан, Дейвид Шуимър и покойният Матю Пери доказаха през годините, че приятелството им не е останало...
"Доставена" е от Дейвид Шуимър
И богатите също плачат - особено когато трябва да се разделят с 1,6 млн. долара. Лиса Кудроу ще го изпита на свой гръб, тъй като американски съд поста...