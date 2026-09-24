Осъдиха звездата от "Приятели" Лиса Кудроу за $1,6 млн.

И богатите също плачат - особено когато трябва да се разделят с 1,6 млн. долара. Лиса Кудроу ще го изпита на свой гръб, тъй като американски съд поста...