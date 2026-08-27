Шест покупки за обзавеждането на дома, които могат да служат десетилетия

Евтината мебел понякога изглежда като добра сделка, докато не започне да се разклаща, лющи или провисва само след няколко години. Затова интериорни дизайнери съветват при определени покупки за дома да се гледа не само цената в магазина, а колко дълго ще може да се използва предметът, дали подлежи на ремонт и дали ще изглежда добре след промяна на интериора. Шест категории се открояват като особено подходящи за по-сериозна инвестиция.

1. Дивани и кресла - рамката е по-важна от тапицерията

Интериорният дизайнер Линдзи Путциер препоръчва при дивани, секционни мебели и кресла да се търси преди всичко здрава конструкция. Сред най-качествените варианти тя посочва рамки от сушена масивна дървесина и традиционни системи с ръчно вързани пружини в осем посоки. Подобна конструкция е значително по-трудна за повреждане от рамка от шперплат или пресовани материали, при които с времето могат да се появят разслояване, деформации и пукнатини.

Според Путциер именно качествената основа определя живота на меката мебел. Пружините поддържат седалката и помагат възглавниците да запазят формата си, а ако самите възглавници се износят, те могат да бъдат сменени много по-лесно, отколкото цял провиснал диван. Тапицерията също може да се подменя многократно, така че една добра конструкция да остане в употреба дори след няколко пълни претапицирания.

2. Трапезната маса - мебелта, която може да остане за следващото поколение

При трапезната маса дизайнерът Йошида съветва да не се прави компромис само заради по-ниската цена. Това често е една от най-скъпите единични покупки в трапезарията, но и една от най-използваните - върху нея се яде, работи, поставят се съдове, книги и всякакви ежедневни предмети.

„Винаги казвам на клиентите си, че това вероятно ще бъде единствената мебел, която ще предадат на децата си. Използвате я почти всеки ден, затова похарчете парите и вземете тази, която наистина обичате“, казва Йошида. За дълъг живот той препоръчва масивна дървесина или камък, докато стъклените плотове и някои деликатни лакови покрития могат по-лесно да покажат драскотини и следи от употреба.

Добрата маса има и друго предимство - тя не зависи толкова силно от краткотрайни модни тенденции. Простата форма и естественият материал позволяват около нея да се сменят столове, осветление и цветове, без самата мебел да изглежда непременно остаряла.

3. Вълнените килими - по-скъпи, но създадени за дълга употреба

При килимите Йошида е категоричен - ако целта е дълъг живот, вълната остава един от най-надеждните материали. Той препоръчва мериносова, непалска или обикновена австралийска вълна и припомня, че този естествен материал се използва за килими от векове.

Една от причините е ланолинът, който естествено присъства във вълната и подпомага устойчивостта й срещу проникването на течности и замърсявания. Това не прави килима неуязвим, но му дава предимство при всекидневна употреба и улеснява поддръжката в сравнение с някои други материи.

Путциер обръща внимание и на продължителността на живота. При много синтетични килими тя е приблизително между 5 и 10 години, докато добре изработеният вълнен килим може да се използва значително по-дълго. Така по-високата първоначална цена се разпределя върху много повече години употреба.

4. Шкафове, бюфети и конзолни маси - търсете класически форми

Малори Робинс и Елизабет Бенет от дизайнерското студио Kobel + Co. поставят сред най-разумните дългосрочни покупки и свободностоящите корпусни мебели - бюфети за трапезарията, конзолни шкафове, маси за антре и подобни елементи.

Според тях три характеристики са особено важни. Мебелта трябва да е произведена качествено, да използва традиционни и устойчиви материали като дърво или камък и да има сравнително класически линии. Именно прекалено характерните за даден момент форми могат да направят една иначе здрава мебел визуално остаряла само след няколко години.

Предимството на тези мебели е, че лесно сменят функцията си. Един бюфет може да започне живота си в трапезарията, след време да бъде преместен в дневната или коридора, а при нов дом да намери напълно различно предназначение. Така една качествено направена мебел може да премине през няколко версии на интериора, без да се налага да бъде заменяна.

5. Подове, плотове и шкафове - тук грешната покупка се сменя най-трудно

Консултантът по жилищен дизайн Джейми Голд насочва вниманието към елементите, които са трайно вградени в дома - кухненски шкафове, работни плотове, подови настилки и обзавеждане на банята. Точно при тях изборът на здрав материал е особено важен, защото подмяната им е скъпа, мръсна и често изисква сериозен ремонт.

„Тенденциите идват и си отиват, но кухнята и банята трябва да издържат десетилетия, ако не и повече“, казва Голд. Ако след време човек престане да харесва дивана или трапезната си маса, може сравнително лесно да ги продаде, подари или замени. С кухненски плот, настилка или вградени шкафове това е далеч по-сложно.

Затова той препоръчва материали, които са издръжливи, лесни за поддръжка и не разчитат прекалено силно на моментна тенденция. Добре подбраните вградени елементи могат да намалят нуждата от последващи ремонти и да останат практични дори когато декоративните детайли около тях се сменят.

6. Пердета и щори по поръчка - могат да се използват и в следващия дом

Текстилът за прозорците обикновено не е сред първите неща, които хората приемат за дългосрочна инвестиция, но Путциер смята, че качествено изработените пердета и други решения по поръчка могат да се използват изненадващо дълго. Ключът е да се избере плат, който човек наистина харесва, а не просто цвят или десен, който е модерен през конкретния сезон.

„Изберете материя, която обичате, и цветове, които харесвате отдавна. Няма значение дали точно в момента са на мода“, съветва тя. Ако текстилът е качествен, няма причина той да бъде изхвърлен при преместване в друго жилище.

Добро ателие може да преработи старите пердета така, че да паснат на прозорци с различни размери - понякога чрез скъсяване, добавяне на нови части или промяна на начина на окачване. Така по-скъпата изработка не остава непременно свързана само с една стая или един дом, а може да бъде използвана отново години по-късно.