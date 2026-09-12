Шест покупки за обзавеждането на дома, които могат да служат десетилетия
Дизайнери обясняват къде по-високата първоначална цена се оправдава с издръжливост, възможност за ремонт и непреходен вид
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Дизайнери обясняват къде по-високата първоначална цена се оправдава с издръжливост, възможност за ремонт и непреходен вид
Многофункционалните мебели и използването на стените освобождават ценни квадратни метри
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
Най-големият риск идва от прекаляването, лошите имитации и обзавеждането, подчинено изцяло на един отминал стил
Алуминиевото фолио има само една практическа полза, а покриването на отворите носи риск от повреда
Дизайнерите залагат на природни материали, релефни повърхности и палитри, които правят дома по-уютен и по-личен
Експертите съветват първо да се обърне внимание на практичността на покупката и едва след това на външния й вид
Вижте как да изберете подходящи градински мебели
В КЗП и НАП са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица
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Стремете се към баланс и съчетаване на отделните елементи в цялостен и хармоничен дизайн
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