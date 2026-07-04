Ще ви дразни с години! 7 често срещани грешки при обзавеждането на дома

Обновяването на жилище често започва с голямо желание за промяна, но завършва с покупки, които собствениците после търпят с години. Интериорният дизайнер Бритни Морган посочва пред „Риъл Симпъл“ седем решения, за които хората най-често съжаляват - от евтини дивани до умни крушки без надеждна връзка. Общото между тях е едно: изглеждат изгодни или красиви в началото, но губят смисъл при всекидневна употреба.

Красивото не стига, ако не издържа

Според Морган повечето грешки при обзавеждането идват от две посоки - желанието да се спестят пари и прекаленото вглеждане само във външния вид. Така в дома влизат мебели, които стоят добре на снимка, но не са удобни, не са издръжливи или изискват твърде много поддръжка. Самата Бритни Морган е интериорен дизайнер, автор в сферата на дома и лайфстайла и основател на „Бритни Куин Интириърс“.

Затова експертният съвет е прост - покупката трябва да се преценява не само по цвят, форма и цена, а и по това как ще се използва всеки ден. Диванът трябва да издържа на сядане, столът - на дълга вечеря, смесителят - на вода и пръсти, а шкафът - на реалния размер на телевизора. Интериорът не е само кадър за социалните мрежи, а място, в което хората живеят.

Евтини дивани

Първата голяма грешка са твърде евтините дивани. Те изглеждат като бързо решение, особено когато бюджетът е ограничен, но често губят формата си след няколко години. Възглавниците хлътват, седалките стават неудобни, а тапицерията започва да изглежда износена много преди човек да е готов за нов ремонт.

Морган съветва да се гледа конструкцията, а не само цветът. По-добрият избор са модели с рамка от дървесина, изсушена в пещ, стабилна опорна система и плътен пълнеж на възглавниците. Такива дивани струват повече в началото, но могат да спестят пари по-късно, защото не се налага бърза подмяна.

Това е особено важно за дневната, където диванът обикновено е най-използваната мебел. На него се сяда, лежи, гледа се телевизия, посрещат се гости и често се прекарват часове всеки ден. Ако там е направен компромис с качеството, той се усеща веднага.

Неудобни столове за хранене

Втората покупка, за която хората често съжаляват, са красиви, но неудобни столове за хранене. Те могат да изглеждат чудесно около масата, но ако седалката е твърда, облегалката е лоша или височината не пасва, трапезарията започва да се използва все по-рядко.

Според дизайнера много купувачи избират столове основно по външен вид. Това е риск, защото масата за хранене не е само декоративен център. Там минават семейни вечери, разговори, празници, гости, понякога и работа от вкъщи. Ако столът е неудобен, човек започва да избягва самото място.

По-добрият избор са ергономични модели с мека седалка и удобна облегалка. Важно е столът да се пробва, ако има възможност, а не да се купува само по снимка. При трапезарията комфортът не е лукс, а условие мебелите наистина да се използват.

Матово черни смесители и фитинги

Матово черните смесители, дръжки и аксесоари изглеждат модерно и луксозно, но често носят повече грижи, отколкото собствениците очакват. По тях лесно личат водни петна, следи от пръсти и варовик. В баня или кухня, които се използват постоянно, това означава почти ежедневна поддръжка.

Морган препоръчва като по-практична алтернатива матово злато или други топли метални нюанси. Те се вписват по-лесно в различни интериори и запазват чист вид по-дълго. Това не означава, че черните елементи са забранени, а че трябва да се избират с ясното съзнание, че искат повече грижа.

Проблемът е особено видим при твърда вода. Дори най-красивият смесител губи ефект, ако постоянно е покрит с петна. Затова при мокри помещения практичността често е по-важна от модата.

Твърде малки телевизионни шкафове

Една от най-честите визуални грешки в дневната е шкаф, който е твърде малък за телевизора. Когато голям екран стои върху или над тясна мебел, цялата стена изглежда небалансирана. Дори останалите елементи да са добре подбрани, пропорцията разваля усещането.

Според дизайнера шкафът трябва да бъде по-широк от телевизора и да оставя свободно пространство от двете страни. Така композицията изглежда по-спокойна и завършена. Това правило е важно и когато телевизорът е монтиран на стената - мебелта под него пак трябва да носи визуална тежест.

Твърде малкият шкаф има и практичен проблем. Обикновено не събира достатъчно техника, кабели, дистанционни, конзоли и други вещи. Тогава около него започват да се трупат предмети, а дневната бързо изглежда неподредена.

Прахосмукачки от неизвестни марки

Опитът да се спести от прахосмукачка често излиза по-скъпо. Бюджетните модели от непознати марки може да изглеждат привлекателно, но нерядко се развалят по-бързо, губят сила на засмукване или не се справят добре с килими, косми от домашни любимци и ежедневен прах.

Морган препоръчва да се избира техника от надежден производител, защото прахосмукачката е уред за постоянна употреба, а не декоративна покупка. Добрата машина улеснява редовното почистване и може да служи години. Евтината, която не чисти добре, само добавя още едно неудобство към дома.

Тук е важно да се гледат и реалните нужди. Едно жилище с твърди настилки има различни изисквания от дом с много килими. Семейство с деца или домашни любимци също се нуждае от по-надеждна техника. Най-евтиният модел рядко е най-добрият отговор за всички случаи.

Прекалено много отворени рафтове

Отворените рафтове изглеждат прекрасно в интериорните снимки, но в реалния дом не винаги работят така. Те изискват подредба, красиви предмети, книги, декор и постоянна грижа срещу прах. Без това лесно изглеждат или празни, или претрупани.

Според Морган по-доброто решение е комбинация от отворени модули и затворени шкафове. На показ могат да останат книгите, вазите, красивите кутии или любимите предмети, а всичко останало да бъде прибрано. Така домът изглежда по-подреден, без човек да живее като в изложбена зала.

Това важи особено за кухни, дневни и домашни офиси. В тези помещения има много вещи, които са нужни, но не са красиви за показване - кабели, документи, зарядни, препарати, чаши, техника. Затвореното съхранение не е по-малко стилно, а често е по-честното решение за реалния живот.

Евтини умни лампи

Последната честа грешка са евтините умни лампи от неизвестни производители. На теория те обещават удобство - управление от телефон, смяна на светлината и връзка със системи за умен дом. На практика слабите модели често губят връзка, изискват постоянно пренастройване или не работят стабилно с останалите устройства.

Дизайнерът препоръчва да се избират продукти от надеждна марка, защото при умното осветление стабилността е по-важна от най-ниската цена. Ако всяка седмица крушката трябва да се свързва наново със смартфона, удобството изчезва и остава само раздразнение.

Това е типичен пример за покупка, която изглежда дребна, но се усеща всеки ден. Осветлението влияе на атмосферата в целия дом. Когато не работи надеждно, модерната идея бързо се превръща в източник на нерви.

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