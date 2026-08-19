Легендарен наш остров става парти зона на Евровизия. Остров Света Анастасия може да се превърне в една от атрактивните локации около "Евровизия 2027" в Бургас. Единственият обитаем остров у нас е готов да посреща артисти и гости, а сред възможностите са творчески работилници, писане на песни и специално парти.

Управителят на острова Павлин Димитров разказа пред БНТ, че сезонът там започва още през април и през май островът ще бъде готов да приема посетители.

"Смятам, че ще се впише чудесно в "Евровизия", защото през май месец островът е изключително свеж и зелен, след хубава и напоителна зима, която предполагаме ще имаме. Така че цветя навсякъде, макове и смятам, че може доста добре да се впише в "Евровизия". В рамките на една седмица можем да посрещнем артисти, гости. Откриваме още през април сезона, така че през май месец смятам, че островът ще е абсолютно готов да посрещне гости във всякакъв формат. Дали ще са малки групи посещения, дали ще направим творчески работилници и писане на песни за "Евровизия" тук при нас. Или ще посрещнем всички артисти за едно прекрасно парти на острова.", каза Димитров.

До острова се стига основно с общинските корабчета от Бургас. Димитров обясни, че капацитетът позволява провеждането както на по-малки събития, така и на по-мащабни партита.

"Основно ще пътуваме от Бургас с двете общински корабчета "Бургос" и "Анастасия", които общо могат да доведат 200 гости за някакво събитие, което ще направим. Регулярно си пътуват през час, през два с 100 човека. За готино танцувално парти можем да съберем и до 400 човека, което сме го правили."

Сред атракциите на острова са историческият комплекс, храмът, музеят, скалните образувания и фарът, както и сцената за концерти.

"Уникалните гледки, които имаме тук в центъра на Бургаския залив, скалните образования, в които се разбиват вълните и огромно историческо и културно наследство, което имаме тук.", каза още Павлин Димитров.

Гостите на острова ще могат да се запознаят и с местната кухня, включително с традиционни рибни специалитети, с които островът е прочут и извън България - особено легендарната рибена чорба с билки.