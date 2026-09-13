Легендарен наш остров става парти зона на Евровизия
Черпят гостите от цял свят с най-вкусната рибена чорба с билки
Следете всички новини, анализи и коментари за Остров Света Анастасия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Черпят гостите от цял свят с най-вкусната рибена чорба с билки
Поклонниците получават специален пилигримски паспорт и църковна грамота „Иоанния“
Очаква ни „най-вкусния и сладък“ тематичен укенд
На остров Св. Анастасия празнуват с музика, изложби и детска анимация.
5 лв. струва коктейла "Бягство от затвора", Джаро чете стиховете на Христо Фотев Остров на чудесата привлича като магнит туристите. Света Анастасия е...
Ще привлича с фестивали туристи от Канарските и Хавайските острови