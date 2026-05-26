Тръгва българският Ел Камино. Благословия от митрополит Арсений

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, на 19 юни 2026 г. от град Малко Търново ще започне поклонническият маршрут „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“. Началото ще бъде поставено с архиерейски молебен и водосвет, които ще бъдат отслужени в 14:00 ч. от Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений.

За първи път в България се създава официален поклоннически, пилигримски и културно-туристически маршрут от подобен мащаб, изграден по образеца на големите европейски пилигримски пътища, сред които и прочутият Камино де Сантяго.

Маршрутът, носещ името „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“, свързва Странджа планина със Созопол – града, в който се съхраняват честните мощи на св. Йоан Кръстител.

Пътят започва от Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа и достига своята духовна кулминация в храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Созопол.

Мощите на св. Йоан Кръстител бяха открити през 2010 г. от проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов при археологически разкопки на остров „Св. Иван“ край Созопол и остават една от най-значимите археологически находки в съвременната история на България.

Поклонническият път ще бъде официално осветен на 24 юни 2026 г. – празника Рождество на св. Йоан Кръстител. В този ден в руините на манастирския комплекс на остров „Св. Иван“ ще бъде отслужена Архиерейска света Литургия, възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Пътят ще бъде извървян от организаторите и международни гости от Испания, Белгия, Хърватска и Дания, които ще пристигнат в Созопол в навечерието на празника. Самият маршрут е замислен като духовно пътуване, съчетаващо молитва, поклонение, история и досег с природата на Странджа.

Поклонниците ще могат да получат специален пилигримски паспорт, който ще се подпечатва по отделните етапи на маршрута. След изминаването на целия път Сливенска света митрополия ще издава специална църковна грамота – „Иоанния“, удостоверяваща поклонническия път до мощите на светеца.

Маршрутът включва следните етапи: Малко Търново – Стоилово (11 км), Стоилово – Заберново (12,5 км), Заберново – Визица (7 км), Визица – Писменово (16,5 км), Писменово – Приморско (10 км), Приморско – Аркутино (11,5 км), Аркутино – Созопол (12,5 км).

Денивелацията е сравнително ниска, природата разнообразна, а нощувките към момента са организирани в къщи за гости. Предвижда се и специална услуга за превоз на багаж с цел улеснение на поклонниците.

Проектът се реализира от Сдружение „Път до мощите на свети Йоан Кръстител“ с изпълнителен директор Любомир Мечев, в партньорство с общините Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол и Бургас, както и с Природен парк „Странджа“.

Основната цел на инициативата е популяризирането на българското духовно, историческо и културно наследство по устойчив и дългосрочен начин, както и насърчаването на поклонничеството към мощите на св. Йоан Кръстител в Созопол.

