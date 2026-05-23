Защо Франция се влюби в родопското Ардино? Две причини

Има места, където границите между държавите изчезват, за да отстъпят място на невероятните преживявания.

Точно това се случи по време на посещението на посланичката на Франция у нас Н. Пр. Мари Дюмулен в родопския град Ардино.

На пръв поглед това бе протоколна визита. Но истината е, че това е вълнуващо пътешествие, което свърза френската дипломация с две от най-големите гордости на региона.

Едното е мистичният Дяволски мост, а другото - световният литературен феномен Сабахатин Али.

Дяволският мост над река Арда безспорно е едно от най-красивите и архитектурни чудеса на България. Издигащ се величествено сред суровата родопска природа, този средновековен шедьовър веднага грабна френската делегация, където те си направиха обща снимка с кмета на общината Изет Шабан.

Любопитното е, че тук Мари Дюмулен откри неочаквана връзка с родината си. Във Франция понятието „Pont du Diable“ (Дяволски мост) е изключително популярно – страната е дом на над 30 такива моста.

Още по-изумително е, че френските средновековни легенди са огледално копие на нашенските: и там прииждащите реки редовно са разрушавали градежите, докато майсторите не сключвали пакт с Дявола, надхитряйки го впоследствие.

Така, стъпвайки върху българското чудо край Ардино, френската посланичка на практика се докосна до един споделен, общоевропейски фолклорен код.

Освен архитектурното наследство, Ардино е и родното място на един от най-влиятелните хуманисти в световната литература на XX век – писателя Сабахатин Али (роден тук през 1907 г.).

Неговият роман „Мадоната с кожения кожух“ днес е тотален международен бестселър, превеждан, преиздаван и четен от милиони млади хора в социалните мрежи по целия свят, включително и във Франция.

Писателят, известен с левите си убеждения и трагична съдба (убит мистериозно през 1948 г. край границата при опит да избяга от тогавашния политически режим в Турция), днес е истински културен посланик на Ардино.

Н. Пр. Мари Дюмулен подчерта, че именно творчеството на Сабахатин Али е онази невидима, но здрава нишка, която свързва малкия родопски град с френската културна общественост.

Посещението на посланичката не приключи само с комплименти към родопската природа.

Френското посолство и Община Ардино вече гледат голямо честване през 2027 г. – мащабен съвместен културен проект по повод 120-годишнината от рождението на Сабахатин Али.

Фигурата на писателя и туризмът около Дяволския мост ще са и перфектният трамплин за официално побратимяване на Ардино със сходна френска община, което ще донесе нови възможности за икономически и образователен обмен.

На тръгване от Ардино френската посланичка заяви, че не просто е посетила Родопите, тя е открила там мостове. Някои от камък и легенди, други – от страници и думи, но всички те водещи към едно по-близко европейско бъдеще.

