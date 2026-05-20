Туризмът обръща поглед към голямото културно наследство на България

Културният туризъм трябва да излезе на преден план в националната реклама на България и да се превърне в един от основните акценти в новата Програма за развитие на сектор „Туризъм“. Това поиска заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на пресконференция, дадена днес заедно с министър Илин Димитров.

Тя постави фокус върху културното наследство, ролята на ЮНЕСКО и необходимостта страната да използва много по-активно богатството, което притежава. По думите й присъствието на България в списъците на ЮНЕСКО е недостатъчно спрямо реалния потенциал на страната.

България без нов недвижим обект в ЮНЕСКО от десетилетия

Модева подчерта, че от 80-те години на миналия век България няма нито един нов вписан обект на недвижимо културно наследство в ЮНЕСКО. Напредък има единствено при нематериалното наследство с вписването на гайдите.

Тя обърна внимание, че това е сериозен сигнал за нуждата от по-активна политика. Според нея страната има възможности, които не са използвани достатъчно, а културният туризъм може да даде много по-силен образ на България пред света.

Заместник-министърът посочи, че нито един от съществуващите 9 недвижими и 3 природни български паметника в ЮНЕСКО няма приет „план за опазване и управление“. Това според нея е ключов проблем, защото подобни планове са важни за защитата, развитието и устойчивото представяне на тези обекти.

Несебър като предупреждение и пример

Модева даде пример с Несебър, при който преди години е имало реален риск градът да бъде изваден от списъка на ЮНЕСКО. Тогава заплахата е била преодоляна със съгласувани усилия.

Случаят показва, че културното наследство не може да се приема като даденост. То изисква постоянна грижа, координация между институциите и ясни механизми за опазване.

По думите на заместник-министъра именно подобен подход трябва да бъде заложен и занапред, ако България иска не само да пази вече признатите си обекти, но и да предложи нови кандидатури.

Общ фронт с Министерството на културата и общините

Министерството на туризма ще работи съвместно с Министерството на културата и общините по процедурите за оценка, предлагане и вписване на нови обекти, посочи Модева.

Целта е културното наследство да бъде по-ясно свързано с туристическата политика и с националната реклама. Така България може да представи не само морския и зимния си туризъм, но и историческите, архитектурните и духовните си богатства.

Модева изрази надежда, че с новата програма смисълът на културния туризъм ще бъде подчертан по-силно. Според нея това е възможност България да се позиционира по-убедително като страна с дълбока история, разпознаваемо наследство и потенциал за целогодишен туризъм.

