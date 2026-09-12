Защо Франция се влюби в родопското Ардино? Две причини
Кодът на Дяволския мост
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Кодът на Дяволския мост
Съхранете духа, традициите и културата на Родопите, казва председателят на ДПС
Изет Шабан е новият областен лидер на ДПС Кърджали.Това решиха делегатите на отчетно-изборната конференция. Кандидатурата на зам.-кмета на Ардино беш...
Кметът на Ардино Ресми Мурад и заместникът му Изет Шабан провериха хода на строителните дейности на новостроящия се мост над река „Коджадере", който щ...