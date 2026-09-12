Защо Франция се влюби в родопското Ардино? Две причини
Кодът на Дяволския мост
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Кодът на Дяволския мост
Пороите заляха моста край Китница
Спиращи дъха снимки от меандрите на река Арда
Червен код за значителни валежи е обявен в Кърджали и Смолян
Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО подчерта пълната си подкрепа и се ангажира да работят заедно
Решението е взето на заседание днес, цялата структура в Ардино отива при Пеевски
Съхранете духа, традициите и културата на Родопите, казва председателят на ДПС
Чукна 40 години от обявяването му за пометник на културата
Министерството на туризма трябва да разполага със сериозен бюджет, посочи областният председател на ДПС Кърджали
Награди ще има и за най-малка, и за най-голяма риба
Причината са поройните дъждове
Разрешението за проучване е за три години
ДПС е гарант на мира и стабилността, каза лидерът на Движението
Държавните органи и институции трябва да работят в диалог, каза Карадайъ
Общината в Ардино отпусна средства за ремонта на детското заведение
Почетен златен медал получи тенисистът Ерман Четинер от Люлебургаз, който е болен от Синдрома на Даун. Момчето е първенец на Турция и световен вицешам...
Участие в него ще вземат състезатели от България, Гърция и Турция
Международната проява е част от календара на Българската федерация по тенис на маса
Въпреки затрудненото финансово положение, заплатите на медиците от многопрофилната болница ще бъдат увеличени
Здравно-социалните услуги ще се предоставят за 12 месеца