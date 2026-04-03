Бедствие в Ардино. 6 села откъснати

Кметът на Ардино обяви бедствено положение в общината, след като река Арда вдигна нивото си и заля железобетонен мост от републиканската пътна мрежа край село Китница.

Изет Шабан въведе мярката от 15:30 часа на 2 април 2026 г. на територията на селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите шест населени места. Със заповед на кмета е въведена забрана за движение и престой на моторни превозни средства в определените критични участъци до овладяване на бедственото положение, спадане на нивото на водата и осигуряване на условия за безопасно преминаване по моста.

Междувременно голяма скална маса се срути и затвори пътя между селата Белица и Загражден.

Кметът на община Лъки Валентин Симеонов уточни, че е изпратил тежкотоварна техника да помогне в разчистването на третокласния път, който е алтернативно трасе на пътя Асеновград - Смолян.

Над 10 са свлачищата на пътя Асеновград-Смолян, съобщи директорът на Областното пътно управление в Пловдив Петър Петров, предаде БНР.

Паднали камъни има и на пътя Рудозем - Смилян. По тази причина движението се извършва в едната лента, съобщиха от Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. На терен са екипи на пътноподдържащата фирма, която разчиства земната маса, предаде БТА.

Пътищата във високите части на област Смолян са частично заснежени, като се почистват и обработват своевременно.

Вследствие на продължителните дъждове се е активирало свлачище в дефилето между Варвара и Велинград.

Пътят е проходим в едната лента. През последния час се получават сигнали и за падащи камъни, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.

