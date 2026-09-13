Земята погълна алеята пред дома на Никълъс Кейдж
9-метров кратер се отвори след пороите
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9-метров кратер се отвори след пороите
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
Над 6000 души останаха блокирани на летище „Нарита“, а 26 000 домакинства са без ток
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Ще има дъжд през август
Отменят полети, чакат го в Китай
Очаква се стихията да достигне континенталната част на страната, след като премине през северната част на Тайван
В някои райони ще по-драматично
Опасност от наводнения и свлачища заради обилни дъждове
България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ
Според Симеон Матев бедствието не е само природно, а резултат от съвкупност от фактори и човешки грешки
Пороите заляха моста край Китница
Наводнения, затворени училища, блокирани хора и десетки сигнали за опасност в Южна Гърция
Трудна е обстановката на Йонийските острови, където силният натиск на водата отнесе стени на къщи
Предупреждение за опасност от наводнения
Причината отново е полудялото време
Очакват се валежи и гръмотевични бури, предупреждава Meteo Balkans
Отмениха полетите
Гражданите бяха приканени да стоят далеч от наводнени райони и, ако е необходимо, да прекарат нощта другаде
Има загинал