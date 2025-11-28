Ураган и срутен мост в Гърция. Удавени животни и наводнени ниви

Екстремното време в Гърция доведе до мащабни наводнения, като в силно засегнати области водата е над един метър. Неспирно вали силен дъжд в Пелопонес, област Тракия, Еврос и Халкидики, а от проливните валежи е засегната и Атина.

Властите изпращат съобщения по мобилните телефони да се избягва пътуване, като на много места спряха напълно движението, съобщава БНР.

Трудна е обстановката на островите в Йонийско море. На Корфу по-голямата част от пътищата са под вода, като дъждът отнесе основите на къщи, което наложи жителите да бъдат изнесени на безопасно място. Реки преляха и отнесоха коли, като пожарникари спасяват пътниците в тях. Силният натиск на водата отнесе стени на къщи и вили.

В град Трикала падна мост и водата от реката наводни всичко, а в град Фокида ураган изкорени дървета и отнесе витрини на магазини. На много места паднаха градушки.

В резултат на щетите, фермери съобщават за удавени животни и наводнени ниви. Понижиха се и температурите. Засега морските бури не затрудняват движението на фериботи. Според прогнозите на синоптиците циклонът ще продължи до неделя, като се движи по посока на островите в Егейско море.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com