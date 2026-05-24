Валежите край Янтра били като обема на голям язовир

Пороите, довели до преливането на Янтра, са били с огромен мащаб и не могат да се обяснят само с обикновен силен дъжд. Климатологът Симеон Матев припомни пред бТВ, че реката е преливала повече от 10 пъти за последните 100 години, като причините при тези случаи се повтарят - интензивни валежи и бързо стичане на водата към речното корито.

По думите му вчерашната обстановка е била особено тежка, защото почти месечна норма е паднала само за 30-40 минути. Още по-опасното е, че валежът е обхванал голяма територия, което е увеличило рязко обема на водата.

„Река Янтра е преливала повече от 10 пъти за 100 години. Причините винаги са едни и същи - интензивни дъждове, след което тази вода бързо се отича в коритото на реката“, каза Матев.

Климатологът подчерта, че проблемът не е бил само в силата на пороя, а и в площта, върху която е паднал. Така за кратко време към реката се е насочило огромно количество вода, което е направило ситуацията критична.

„Проблемът вчера беше, от една страна, че само за 30-40 минути падна почти една месечна норма на валежа. Другият проблем е, че това количество падна на много голяма площ“, каза той.

Матев описа мащаба на стихията с показателно сравнение - водата, дошла от небето, е била равна по обем на един от най-големите язовири в България. Това обяснява защо реката е реагирала толкова рязко и защо щетите са били сериозни.

Според климатолога подобни бедствия не са изключение само за България, но решаващо е как институциите и обществото реагират след тях. „Това се случва и в други държави, не само у нас. Въпросът е какво се прави след това, защото това са едни уроци“, каза той.

Матев посочи, че при такъв тип кризи причината не може да бъде сведена само до времето. По думите му природните фактори се преплитат с човешки пропуски и решения, които могат да усилят последиците от бедствието.

„При едно такова бедствие няма една причина, а съвкупност от причини и те не са само природни. Има и човешки грешки“, заяви климатологът.

В следващите часове не се очакват валежи в цялата страна.

