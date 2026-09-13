Вторият потоп в Непал тръгна! Езерото преля и спря спасителите
Хора побягнаха към високото, а китайските екипи се изтеглиха от опасната зона заради новата водна заплаха
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Хора побягнаха към високото, а китайските екипи се изтеглиха от опасната зона заради новата водна заплаха
Някои язовири са със 100% запълване
Според Симеон Матев бедствието не е само природно, а резултат от съвкупност от фактори и човешки грешки
Водите се покачват, Янтра стигна критични нива, следят обстановката денонощно
Към момента няма неконтролируеми преливания
Причината са проливните дъждове
От снощи валежите в района не са спирали
Изменението на климата може да направи ранните наводнения по-чести, предупреждават експерти
Кандидатът на ПП-ДБ получи неочаквана подкрепа
30 000 гласа отидоха в най-омразната им партия
Ето как се преляха гласовете
Той обвини кметовете, че не стопанисват добре
И двамата, претърпели тази манипулация, са в по-добро общо състояние
Преливащ язовир хвърли в паника две общини във Врачанско. Близо 30 души от хайрединските села Бързина и Ботево прекараха нощта срещу неделя по домовет...
Няма опасност за населението в общините Хайредин и Мизия. Нивото на водата в язовира край село Рогозен е спаднало с около 60 см. Това показва информац...
Язовир „Рогозен-1" преля, а част от коритото на преливника е започнало да се разрушава вчера. През нощта мощни хидропомпи източваха водата от язовира,...
Заради падналите обилни валежи на територията на страната, няма опасност от преливане на язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи". Това...
Отмениха бедственото положение в Смолянско. Това съобщи кметът на града Николай Мелемов и уточни, че няма опасност от наводнения в града. „В Смолян р...
Бедственото положението в Смолянско остава. Там обстановката започна да се нормализира след като вчера реките Арда и Черна преляха. Най-тежко е полож...
До кота преливник на язовир Искър остават 3,38 метра, се казва в официално съобщение на министерството на околната среда и водите (МОСВ). Ведомството...