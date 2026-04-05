Голям наш язовир прелива, рискът остава заради снеготопенето

Язовир „Александър Стамболийски“ прелива със 130 куб. м в секунда, а обстановката във Великотърновско остава под напрежение заради очакваното интензивно снеготопене в планинските райони. Властите следят ситуацията непрестанно, тъй като високите температури може бързо да влошат условията.

Към 8:00 часа водният стълб на язовира е достигнал 80 см, а общият обем е 215,01 млн. куб. м. Средният приток към съоръжението е 107 куб. м в секунда, докато разходът е значително по-нисък - 25,7 куб. м в секунда, което поддържа натиска върху съоръжението.

Реките Янтра и Росица също реагират на повишения воден приток. Янтра се е доближила до критичната кота, като край село Каранци нивото ѝ е достигнало 4 метра. След спирането на валежите водата започва да спада, но опасността не е напълно отминала.

По-сериозна остава ситуацията при река Росица, която през нощта срещу 5 април е излязла от коритото си и е заляла мост край Павликени - сигнал за бързо променяща се обстановка в региона.

Засега няма данни за наводнени къщи, ниви или пътища, но институциите остават в повишена готовност. „Продължава денонощното наблюдение на водоемите, защото заради високите температури се очаква интензивно снеготопене по планинските части на региона“, заяви областният управител Валентин Михайлов.

Прогнозите за следващите дни ще бъдат решаващи за развитието на ситуацията, като всяко рязко покачване на температурите може да ускори притока на вода и да изправи региона пред ново изпитание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com