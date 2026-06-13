Буйна наша река рязко се покачи. Голям град на тръни
Нивото й се следи непрекъснато
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Нивото й се следи непрекъснато
Водите се покачват, Янтра стигна критични нива, следят обстановката денонощно
Йорданка Фандъкова инспектира готовността за реакция при топенето на снеговете
Голяма част от реките в страната са с повишени нива и ще продължават да се повишават заради предстоящото снеготопене. Язовирите трябва да имат готовно...