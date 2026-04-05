Буйна наша река рязко се покачи. Голям град на тръни

Нивото на река Янтра в област Русе отчита рязко покачване, като на места водният стоеж е нараснал с близо метър само в рамките на едно денонощие. Причината за придошлите води е обилното снеготопене в планинските части и преливането на язовир "Александър Стамболийски". При село Каранци, където е разположена най-близката до Русенско хидрометрична станция, водният стълб тази сутрин е отчел малко над 4 метра.

Потенциален риск за земеделските земи

Въпреки динамичната обстановка, пряка заплаха за хората и инфраструктурата няма. Очакванията са за допълнително увеличаване на водния обем в следващите часове, но евентуалните разливи извън коритото на реката ще засегнат единствено земеделски площи.

„Дори на места реката да излезе от коритото си, няма опасност за населението, нито за наводняване на къщи и пътища в Русенско. При усложняване на ситуацията ще бъдат предприети веднага допълнителни мерки.“, каза областният управител Орлин Пенков. Той допълни, че всички водоеми на територията на региона се следят непрекъснато.

