Министърът призна за тежкото наследство и финансовата суша

Министерството на туризма е изправено пред сериозна криза на административния капацитет, липса на финанси и ключови забавяния в навечерието на туристическия сезон. Това стана ясно от днешната пресконференция на министъра на туризма Илин Димитров, който обяви старта на пълен вътрешен одит във ведомството. Резултатите от проверката се очаква да бъдат готови в рамките на един месец, а самият министър очерта четирите основни етапа на управленската си стратегия, включващи принципи, представяне на екип, заварено положение и приоритети.

Принципи и експертен екип

Министър Илин Димитров категорично заяви, че министерството няма да толерира липсата на професионализъм в сектора. Ведомството ще се ръководи изцяло от принципите за експертност, зададени от премиера Румен Радев, като основната цел е да се намират способни хора за съответните постове, а не обратното. В управленския екип като заместник-министри влизат професор Мариела Модева и Георги Тодоров, който ще поеме ресора за транспортна свързаност и дигитализация. Началник на кабинета става Мария Петрова, а Петя Стефанова поема дирекция за връзки с обществеността и протокол.

Тежкото заварено положение

Министърът описа Министерството на туризма като деинституционализиран орган с тежко наследство и силно ограничени до липсващи финансови средства. Ако се изпълнят всички ангажименти, поети от предишните ръководства през миналата година, ведомството ще остане с минимален бюджет до края на годината, което свива маржа за нови действия до минимум.

Сред най-сериозните проблеми Димитров посочи изтеклите важни контракти, включително неподновявания отдавна договор за поддръжка на Единната система за туристическа информация. Налице е и сериозно забавяне в процедурата по създаване на дългоочаквания Гаранционен фонд за туроператорите, като подобна е ситуацията и с регламента за краткосрочно настаняване. Изключително критично е и силното забавяне при издаването на визи за чуждестранни туристи и сезонни работници от трети страни заради изискванията на Шенгенската система и намалените слотове в консулствата ни в чужбина, което оказва пряк негативен натиск върху хотелиерите и туроператорите преди старта на активния сезон.

Прогноза за сезона

Въпреки международните кризи и конфликти, министър Илин Димитров прогнозира, че предстоящият туристически сезон ще успее да запази нивата от миналата година. За да подобри работата в сектора и връзката с потребителите, министерството стартира два мащабни дигитални проекта.

Първият е платформата Тур Алерт, чрез която гражданите ще могат бързо и директно да подават сигнали за всякакви нередности в туристическия бранш. Вторият проект е мобилното приложение Визит Бългерия, което ще представлява съвременен дигитален инструмент и ще позволява на туристите да купуват онлайн билети за музеи, театри, културни забележителности и транспорт у нас.

