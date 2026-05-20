Топ режисьор размаза ДБ. Преписват доносите на бащите си

С размазващ ДБ коментар излезе топ режисьорът Евгени Михайлов във Фейсбук. Повод е абсурдното искане на Демократична България ГДБОП да направи проверка на пътуванията на Делян Пеевски.

Ето какво написа Евгени Михайлов:

ДБ наистина са не само невменяеми!!!

Ако не вярвате, прочетете милиционерските им мотиви за исканата проверка за пътуванията на Делян Пеевски.

Аз първо не повярвах на очите си:

"... От формацията пишат, че пътуването до чужда държава само по себе си не представлява неправомерно поведение. В случая обаче има няколко обстоятелства, които налагат проверка - честотата на пътуванията, дестинацията и възможността по същото време до Дубай да са пътували и лица, свързани с дружества, участващи в обществени поръчки.

В сигнала те настояват ГДБОП да установи всички пътувания на Делян Пеевски до Дубай за релевантния период - датите на напускане и завръщане, маршрутите, използваните превозвачи, конкретните полети, евентуалните придружаващи лица и вида транспорт - редовни полети, чартъри или частни самолети.

След това ГДБОП следва да изиска и анализира данните на ГД „Гранична полиция" за лицата, които са пътували до Дубай или Обединените арабски емирства до два дни преди съответните пътувания на Пеевски, както и за тези, които са се завърнали до два дни след неговото връщане. Този времеви прозорец би позволил да се установи дали има хора, които са пътували координирано, дори да не са били на един и същи полет или в един и същи ден.

От коалицията посочват, че за да се достигне до пълните факти, списъка с пътувалите би следвало да бъдат съпоставени с Търговския регистър и с регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Целта е да се установи дали сред тях има собственици, управители, пълномощници или други лица, свързани с дружества, които участват в обществени поръчки.

От Демократична България твърдят, че не става дума само за публично видимите крайни собственици. Важни са и хората, които имат фактическа или формална роля във фирмените структури, но не винаги са разпознаваеми на пръв прочит..."

P.S. Тези "политици" от така наречената "демократична общност" явно са преписвали от доносите на техните бащи и дядовци!

ДБ са превъртели! А денонощно следене на Пеевски в България няма ли да разпоредят?

