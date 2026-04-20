От фактор към център: Пеевски пренареди ДПС и затвърди властта си

„Лидерството не е просто позиция, а способността да превръщаш визията в реалност“, твърди „бащата“ на съвременните изследвания на лидерството Уорън Бенис. В политиката има резултати, които не се измерват единствено в абсолютни числа, а в способността им да очертаят посока. Именно такъв е случаят с представянето на ръководеното от Делян Пеевски Движение за права и свободи (ДПС) на парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Цифрата от около 230 000 гласа не е отстъпление спрямо гласовете през 2024 г., защото в дълбочина резултатът говори за консолидация, устойчивост и окончателно утвърдено лидерство на един успешен политик и държавник.

Устойчивост въпреки натиска

Един от неизбежните акценти в този вот остава поведението на Министерство на вътрешните работи по време на предизборната кампания. В редица смесени региони бяха отчетени засилени полицейски проверки, масово присъствие на униформени и откровени репресивни действия, които местните структури на ДПС определиха като форма на институционален натиск върху избирателите.

Макар официално акциите да бяха рекламирани като борба с купения вот, ефектът на терен се възприе различно. Това беше опит за демобилизация и внушаване на страх сред традиционния електорат на движението. Именно на този фон резултатът от над 230 000 гласа придобива допълнителна тежест, тъй като показва, че подкрепата за ДПС и неговото ръководство устоява дори при засилен репресивен натиск и напрежение в хода на кампанията.

Защото в условията на силно поляризирана кампания и засилено институционално присъствие в регионите, ДПС запазва съществена част от електоралната си тежест. Докато други партии губят значително повече подкрепа, движението отчита най-малкия спад сред формациите от досегашния политически спектър. Това не е просто статистика, а индикатор за стабилна вътрешна структура и мобилизирана периферия. В този контекст запазването на гласовете изглежда като доказателство за устойчив, а не конюнктурен вот. Казано иначе – това е подкрепа, която не се разпада при външен натиск.

Географията на влиянието

В същото време картата на страната след изборите е почти едноцветна, доминирана от новия политически проект „Прогресивна България“. И все пак има едно изключение – Кърджали. Там ДПС остава първа политическа сила, превръщайки региона в символ на политическа устойчивост.

Позиционирането на движението не се изчерпва с този единствен бастион. Вторите места в Разград, Силистра, Търговище и Шумен, както и третите позиции в области като Враца, Монтана, Смолян и Хасково, показват, че ДПС продължава да има широка, макар и концентрирана териториална подкрепа. В условията на почти пълна доминация на една политическа сила, това присъствие се превръща в ключов фактор за баланса в системата.

Победата в Турция – символ и сигнал

Особено значим е резултатът извън страната. Победата на ДПС в Турция носи не само допълнителни гласове, но и силен политически сигнал. За първи път етнически българин печели убедително доверието на изселническия вот, което трансформира традиционните представи за влиянието в тази общност.

Този резултат има и вътрешнопартийно измерение. В символен план той маркира окончателния край на ерата на конкуриращи се центрове на влияние, свързвани с фигури като Ахмед Доган. Ако преди лидерството в ДПС беше процес, днес то изглежда като завършен факт.

Краят на вътрешната алтернатива

Политическата динамика в ДПС през последните години включваше опити за вътрешна опозиция и алтернативни проекти. Настоящият резултат обаче показва, че тези процеси са изчерпани. Движението се консолидира около един център, а лидерството на Пеевски се утвърждава без видима конкуренция.

Формулата е ясна – ДПС остава единствената партия, която изразява политическите нагласи на българските турци, а Пеевски се налага като техен безспорен лидер. Това не е просто политическо твърдение, а извод, подкрепен от резултатите както в страната, така и извън нея.

Парадоксът на тези избори е, че по-ниският резултат в абсолютни числа води до по-висока степен на вътрешна консолидация. Липсата на сериозна вътрешни противоречия, стабилните позиции в ключови региони и пробивът в Турция превръщат ДПС от балансьор в ясно очертан политически център.

Това е новата роля на движението в променената политическа география на страната. В среда на силна доминация от една страна и отслабване на традиционни партии от друга, ДПС под ръководството на Пеевски се позиционира като стабилен, предвидим и консолидиран играч.

Защото както казва друг от съвременните експерти по темата Джон Максуел „лидерът е този, който знае пътя, върви по него и го показва.“

Именно затова резултатът от 19 април не бива да се чете като отстъпление. Той е знак за трансформация и в центъра на този процес стои едно име – Делян Пеевски.

