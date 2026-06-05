Брюксел отчете първи резултати от съдебните реформи на България

България представи пред Европейската комисия напредъка си по ключовите препоръки за върховенството на правото, съдебната реформа и борбата с корупцията. Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе среща с комисаря за демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт в рамките на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург.

Разговорът идва в момент, в който Комисията подготвя новия си доклад за 2026 г. и събира информация за предприетите от България действия. Найденов заяви, че правителството осигурява непрекъснатост на реформите и вече постига осезаеми резултати по препоръките на Брюксел.

Реформи не на хартия, а за доверие в институциите

„Настоящото правителство осигурява непрекъснатост на реформите, като същевременно постига осезаеми резултати, съобразени с препоръките на Комисията. Възприемаме диалога за върховенство на правото като ценен инструмент за укрепване на демократичните институции, прозрачността и общественото доверие, като същевременно гарантираме дългосрочна устойчивост и ефективност в функционирането на съдебната система в полза на гражданите“, каза Найденов.

Той подчерта политическата воля на новото правителство да подобри организацията на работа в съдебната система, отчетността, отговорността и независимостта на магистратите. По думите му целта не е препоръките на Европейската комисия да бъдат изпълнени формално, а да се стигне до по-устойчиви институции, повече прозрачност и по-високо доверие на обществото в съдебната власт и демократичните механизми.

Срещата даде възможност на българската страна да представи конкретни действия в областите, които Брюксел следи най-внимателно - съдебната реформа, борбата с корупцията, почтеността на висшите държавни служители и прозрачността на публичното управление.

Макграт приветства първите реални резултати

Комисар Майкъл Макграт приветства проактивната политика на новото българско правителство и първите реални резултати, постигнати в кратък срок след началото на работата на министър Найденов. Сред тях беше посочено приемането и влизането в сила на новия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Като важен елемент беше отбелязан и напредъкът по изменението на Закона за съдебната власт. В разговора беше посочено, че днес изтича срокът, в който народните представители могат да правят предложения преди второто четене на текстовете, свързани с избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Тези промени са сред най-чувствителните теми в диалога между София и Брюксел, защото засягат начина, по който се гарантират независимостта, отчетността и вътрешният контрол в съдебната система. Именно затова напредъкът по тях ще бъде важен за оценката в следващия годишен доклад на Европейската комисия.

Следващите стъпки са почтеност и прозрачност

По време на срещата бяха очертани и допълнителни стъпки, които България трябва да предприеме. Сред тях са подобряване на стандартите за почтеност на висшите държавни служители, повече прозрачност в законодателния процес и по-ясни правила при държавната реклама.

Тези теми излизат извън чисто съдебната реформа и показват, че Брюксел гледа на върховенството на правото като на цялостна система - от начина, по който се приемат законите, до начина, по който се разпределят публични средства и се носи отговорност по високите етажи на властта.

Общото заключение от разговора беше, че двете страни остават напълно ангажирани с тясно и конструктивно сътрудничество. За България това означава, че напредъкът вече се измерва не само с поети ангажименти, а с конкретни законодателни стъпки, срокове и резултати, които ще бъдат отчетени в новия европейски доклад.

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