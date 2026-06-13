Брюксел отчете първи резултати от съдебните реформи на България
Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
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Правосъдният министър Николай Найденов увери комисар Майкъл Макграт, че кабинетът не гони формално изпълнение, а трайно укрепване на институциите
Той бъде приет от вицепремиера Томислав Дончев и от министъра на правосъдието Георги Георгиев