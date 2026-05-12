Започва битката за съдебната реформа в парламента

Временната правна комисия в Народното събрание започва работа от днес с една от най-чувствителните теми за парламента - съдебната реформа. На първото си заседание депутатите ще разгледат три отделни законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Най-мащабни са предложенията на "Прогресивна България", които засягат начина за избор на временно изпълняващите длъжността главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Според проекта тези решения вече трябва да се вземат от пленума на Висшия съдебен съвет, а не от отделните прокурорска и съдийска колегия, както беше досега.

От формацията предлагат още в едномесечен срок след влизането на закона в сила да започне процедура и за избор на нови членове на ВСС от квотите на съдиите, прокурорите и следователите. В проекта е записано и допълнително ограничение - членове на съвета да не могат да бъдат хора, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС, председател на ВКС или техни заместници.

От "Продължаваме промяната" поставят акцент върху ограничаването на продължителното временно управление в съдебната система. Техните текстове целят да не се допуска едно и също лице за неопределено време да изпълнява функциите на главен прокурор или председатели на върховните съдилища.

Предложенията на "Демократична България" са насочени основно към ограничаване на политическото влияние върху кадровите и контролните органи в съдебната власт. Те засягат както правомощията на Висшия съдебен съвет, така и дейността на Инспектората към ВСС.

Очаква се още на първото заседание да стане ясно има ли възможност част от предложенията да бъдат обединени около обща парламентарна формула за промени в съдебната система - тема, която остава сред ключовите приоритети на новото мнозинство.

