Големи промени в съдебната система. Приеха закона
Прогресивна България даде старт на най-големите изменения
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Прогресивна България даде старт на най-големите изменения
Депутатите трябва да довършат второто четене на текстовете за ВСС, главния прокурор и правилата за избор на професионалната квота
„Прогресивна България“ влиза в пленарната зала с отказ да пренаписва ключовите си текстове за избора на нов ВСС
Проектът засяга избора на нови членове, правомощията на стария съвет и процедурата за предсрочно освобождаване на главния прокурор
Магистрати, изпълнявали повече от шест месеца функциите на главен прокурор или председател на върховен съд, също попадат под забраната
С три седмици срок парламентът отвори нов етап от споровете около съдебната реформа
Три законопроекта за съдебната власт минаха на първо четене със спор за правомощията на кадровия орган
Сред идеите са нов ред за избор на временен главен прокурор и ограничения за кадровите решения във ВСС
Проектът предвижда по-строг контрол, експертни оценки и по-дълги процедури
Тя трябва да има конкретни цели и резултати, които няма как да бъдат постигнати с промените в Конституцията
Остава надеждата, че този път ще има истински държавнически подход
В министерството на правосъдието се работи и по нормативни промени в наказателното законодателство
Законът за допълнение на Закона за съдебната власт беше приет повторно
След повторно гласуване
Президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за съдебната власт
Президентът върна за ново обсъждане текстове от Закона за съдебната власт
Висшият съдебен съвет (ВСС) вече официално е разделен на две. Органът на Темида ще е с две колегии - една на съдиите и една на прокурорите и следовате...
Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за съдебната власт, с които повиши възнагражденията на членовете на Висшия съдебен съвет и ги изр...
Гласуването по кадрови въпроси във Висшия съдебен съвет трябва да бъде тайно. Това смята съпредседателят на ДПС Четин Казак. Той коментира за "Фокус",...
Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение в Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет на 7 март. Общо 118...