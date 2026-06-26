Парламентът продължава с промените в съдебния закон

Очаква се парламентът да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в Закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта ще продължи на следващо заседание.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова обяви, че пленарната зала ще продължи с изчитането на останалите изменения и дебата по тях. Второто гласуване на общия законопроект е включено в програмата за работата на парламента.

Какво остава за гласуване

Сред оставащите текстове е предложението главният прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. В момента той има двама заместници.

Проектът предвижда и Пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на измененията да приеме правила за произвеждането на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Заедно с тези правила трябва да бъде изготвен и план-график за изборите. В него ще се включат необходимите действия за организационно-техническата подготовка, съобразени с минималните срокове, предвидени в закона.

Хартиени бюлетини за професионалната квота

Един от обсъжданите текстове предвижда изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини.

Тази промяна засяга начина, по който съдии, прокурори и следователи ще излъчват своите представители в кадровия орган на съдебната власт. Именно професионалната квота е сред най-чувствителните теми, защото от нея зависи вътрешният баланс във ВСС.

По-широк кръг за искане срещу главния прокурор

На заседанието на правната комисия е било прието и предложение за разширяване на кръга от органи и институции, които могат да правят искане за предсрочно освобождаване на главния прокурор.

Според текста такова предложение ще могат да внасят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, Пленумът или Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на ВСС, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители и Висшият адвокатски съвет.

Това е сред най-съществените политически и институционални промени в законопроекта. Тя поставя процедурата за отговорност на главния прокурор в по-широка рамка и намалява зависимостта от един-единствен център на инициатива.

Как се стигна до тези поправки

Промените в Закона за съдебната власт бяха придвижени след работа във временната правна комисия, която още през май подкрепи на първо четене няколко законопроекта за съдебната система. Сред обсъжданите тогава теми бяха ограниченията пред ВСС с изтекъл мандат, новите критерии за избор на членове на съвета и гаранциите за професионални и нравствени качества на кандидатите.

Според действащия Закон за съдебната власт процедурите за избор на членове на ВСС включват правила за допустимост, публикуване на документи и обжалване на решенията по кандидатурите. Сега парламентът обсъжда допълнително пренареждане на този ред чрез новите текстове.

Залогът е институционалният баланс

Промените в съдебния закон са от онези теми, при които детайлите имат по-голяма тежест от политическите декларации. Новите правила за ВСС, професионалната квота и процедурата срещу главния прокурор ще покажат дали мнозинството търси работещ механизъм, или само бързо приключване на стар спор. Най-важният тест ще бъде не само какво ще бъде записано в закона, а дали след това системата ще може да произведе легитимни избори и по-ясна отговорност.

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