Министър Милошев отива в Калиакра, среща се с ученици археолози

Министърът на културата Евтим Милошев и зам.-министърът доц. д-р Пламен Славов ще посетят Варна и Балчик. Днес от 13:30 ч. двамата ще проведат среща с областния управител на Варна Марио Смърков и с кмета на общината Благомир Коцев. Предвижда се след срещата в Областна администрация-Варна министърът да даде брифинг.

В 14:30 часа министър Милошев и зам.-министър Славов ще проведат работна среща с ръководители на културни институти и институции във Варна. Срещата ще се проведе в Регионален исторически музей-Варна.

Във Вторник, 11.08.2026 г., програмата на министъра ще продължи с посещение на археологическите разкопки край Калиакра, където ще разговаря с ръководителя на проучването доц. д-р Бони Петрунова и с учениците на стаж от Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ (НГДЕК). От 14:00 ч. е предвидено посещение в Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ – Балчик, във връзка с въвеждането на единен билет за посещения.