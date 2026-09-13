Министър Милошев отива в Калиакра, среща се с ученици археолози
Ще проведе срещи във Варна и в Балчик
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Ще проведе срещи във Варна и в Балчик
„Песнословник“ събира народни песни и диалектни думи от фолклора
На 50-годишна възраст
В последните няколко месеца училището беше обект на проверки от Министерството на културата
В реновираната сграда на Класическата гимназия няма азбест и това бе доказано от три специализирани проверки на РЗИ, информират от пресцентъра на Мини...
Директорката на Класическата гимназия Мариела Папазова няма да подава оставка и няма да разпише оставките на 37 учители, които ги депозираха при нея м...
Не съсипвайте името на НГДЕК, върнете я в "Модерно предградие", заявиха те Директори на училища подкрепиха културното министерство за връщането на Кл...
Хорът на гимназията пя молитви в църквата, за да се прости с Бойко Атанасов Три пъти викахме линейка, дойде след 25 минути, разказват родители Препо...
Учителят по немски в Класическата гимназия Бойко Атанасов припадна по време на среща с родители, а малко по-късно почина. Трагичният инцидент се рази...
Здравни инспектори пак проверяват сградата за азбест, спряха преместването на школото Родители заявиха, че ще спрат децата си от обучение в Класическ...
София. В НГДЕК няма оставки, заявиха педагозите от Класическата гимназия. В писмо до медиите те посочват, че "разпространяваната информация за подаден...
Шефът на БАН акад. Стефан Воденичаров разказа пред депутатите за плановете на академията да търси млади таланти и да разработи нови образователни прог...
София. Класическата гимназия остава в сградата си на Женския пазар, гласи заповед на културния министър Петър Стоянович. В нея не е посочен срокът, до...
София. Експертиза на учени от БАН е открила азбест в ремонтираната сграда на Класическата гимназия на ул. "Баба" в "Модерно предградие". Училището тря...
София. Учители в Класическата гимназия са готови със заявления за напускане, ако бъдат принудени да се върнат в старата сграда в "Модерно предградие"....
София. Голяма част от родители, учители и ученици в НГДЕК ще бойкотират заповедта за връщане на гимназията в старата й сграда в "Модерно предградие"....
София. Министърът на културата Петър Стоянович и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова направиха посещение в Националната гимназия за древни ез...
Смяна на ръководството на Класическата гимназия не се предвижда, съобщиха от Министерството на културата. Ведомството публикува позиция, според която...