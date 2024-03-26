Внезапно си отиде обичана родна учителка

На 50-годишна възраст е починала Теодора Борисова-Петрова, дългогодишен учител по история и култура в НГДЕК, възпитаник на училището.

В мрежата веднага се появиха съболезнователни съобщения за обичания преподавател.

"Много обичан и много обичащ човек. Бог да я прости! Съболезнования за семейството и за всички нейни близки!", пишат колеги във Ффейсбук.

"Всеки, който я познаваше, знаеше колко жизнерадостен човек бе тя и с каква усмивка винаги учеше своите ученици", пише друг потребител, информира БЛИЦ.

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