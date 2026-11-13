Лято посред ноември, после температурен шок за България

Времето в България подготвя истински температурен обрат. Днес ще бъде необичайно топло за сезона, като на места термометрите ще покажат летните 27-28 градуса. Силният южен вятър обаче ще бъде предвестник на рязка промяна, която ще настъпи още в събота. Студен атмосферен фронт ще донесе валежи, бурни ветрове и сериозно понижение на температурите, като в Северна България те ще паднат до 6-11 градуса в съботния следобед.

Петък с почти летни температури

Днес облачността ще бъде променлива, а вятърът от юг-югозапад ще се усили. В Източна България и край северните планински склонове той ще достига силни и бурни пориви. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 20 и 25 градуса, а на местата, чувствителни към южния вятър, ще достигнат 27-28 градуса. В София се очакват около 21 градуса.

Привечер от северозапад облаците ще започнат да се сгъстяват и ще завали дъжд. В планините ще бъде ветровито, като по високите части се очакват бурни пориви от запад-югозапад. На отделни места ще превали слаб дъжд, а температурите ще достигат 14 градуса на 1200 метра и 9 градуса на 2000 метра.

По Черноморието също ще бъде необичайно топло, с максимални температури между 21 и 23 градуса. Сутринта по южното крайбрежие ще има ниска облачност и намалена видимост, а през деня ще духа силен до бурен югозападен вятър. Морето ще бъде развълнувано до 3-4 бала, а водата остава с температура 16-18 градуса.

Събота носи студен фронт и гръмотевици

Само за денонощие времето ще се промени коренно. В събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт, който ще обърне вятъра от северозапад и ще донесе студен въздух. Валежите ще обхващат постепенно страната от северозапад на югоизток, като в южните райони са възможни и гръмотевици.

Към 14 часа температурите в Северна България и високите полета ще бъдат едва между 6 и 11 градуса, докато в Южна България ще достигат 13-18 градуса. Вятърът ще остане силен, а към края на деня в източните райони ще се ориентира от север-североизток.

В неделя вятърът постепенно ще отслабне и ще се обърне от югоизток, с което ще започне ново затопляне. Денят обаче ще остане предимно облачен, на отделни места със слаб дъжд. Сутрешните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а дневните - между 7 и 12 градуса.

Ново затопляне, после още дъжд

В понеделник вероятността за валежи ще бъде малка, а облаците на места ще се разкъсват. В равнините ще има условия за мъгли, но дневните температури ще се повишат с 2-4 градуса.

Във вторник югозападният вятър отново ще се усили и ще донесе по-топъл въздух. В Северозападна България ще започнат валежи от дъжд, а в сряда ще остане ветровито и топло. След временно прекъсване дъждовете отново ще се активизират и в четвъртък ще обхванат по-голямата част от страната.