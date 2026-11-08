Пълен обрат! Пролетта се завръща у нас

Европейският модел (ECMWF) прогнозира чувствително повишение на температурите към средата на ноември. Страната ни ще попадне под влиянието на по-топла въздушна маса, а седмицата се очаква да завърши с първата за сезона фьоноподобна обстановка, съобщават от "Метео Балканс".

При този сценарий на места в България температурите могат да надхвърлят 20°C, създавайки почти пролетно усещане за средата на месеца.

Затоплянето обаче няма да обхване равномерно цялата страна. В Северозападна България, както и в районите, защитени от южния вятър, са възможни задържане на мъгли, ниска облачност и значително по-ниски температури. Подобна ситуация може да се наблюдава и в части от Пловдивска област.

Същевременно в районите, изложени на южен вятър, особено по северните склонове на планините, се очаква по-съществено затопляне. Именно там температурите ще имат най-голям потенциал да преминат границата от 20°C.

Това ще бъде интересна метеорологична обстановка, при която в рамките на една и съща страна може да се наблюдават съществени температурни контрасти – от мъгливо и сравнително студено време в някои низини до необичайно високи за ноември температури в районите с фьонов ефект.