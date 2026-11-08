Красавица засрами мъжете! Отстреля 217-килограмов глиган

Години търпение, много излети, пропуснати възможности и една голяма мечта. На 8 ноември тя най-после се сбъдна за Кристина Боева, позната сред ловците като Криси. По време на организиран групов лов на дива свиня дамата от ловна дружинка „Старо село“ отстреля внушителен мъжки глиган с тегло от цели 217 килограма.

Постижението предизвика истинска радост сред колегите ѝ. Защото това не е просто впечатляващ трофей, а първата ловна слука в биографията на Криси – момент, който тя и приятелите ѝ ще помнят дълго, предаде агенция БЛИЦ.

Години чакане за един точен изстрел

„След дълги години на упоритост, търпение, пропуснати възможности и неизменна любов към ловната традиция, днес слуката най-после се усмихна на Криси!“, разказва Цветелин Калински, секретар на ловна дружинка „Старо село“.

По думите му за Кристина това е сбъдната мечта. А за останалите ловци – повод за огромна гордост и споделена радост. Особено впечатляващо е, че първият ѝ трофей е толкова внушителен – 217-килограмов мъжки екземпляр.

В ловните среди подобна слука се приема като сериозно постижение. Тя изисква не само точен мерник, но и търпение, познаване на дивеча и дисциплина по време на излета.

Празник за цялата дружинка

Днешният ден се превърнал в истински празник за ловците от „Старо село“. Радостта от успеха на Криси била споделена от всички участници в груповия лов, които поздравили своята колежка за дългоочаквания трофей.

От ръководството на дружинката отправиха специални поздравления към Кристина Боева и благодариха на всички ловци за дисциплината, сплотеността и добрите емоции.

Така 8 ноември 2026 година ще остане в спомените на дружинката не само с впечатляващия глиган, но и с историята на една жена, която не се отказала от мечтата си. А понякога най-голямата ловна слука идва точно тогава, когато човек е чакал най-дълго.



