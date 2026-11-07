Иво Христов попиля критиците на бюджета: Къде да го представим - в институт по ноктопластика?

„Аз не разбирам какви са тези вълнения около това, че бюджетът бе представен в УНСС. Къде да бъде представен - в институт по ноктопластика?“ С тези думи вицепремиерът Иво Христов отговори в интервю за БНТ на критиките срещу правителството и новата финансова рамка за 2027 г. Той атакува неправителствени организации, които според него се опитват да ограничават икономическия дебат, отхвърли обвиненията за посегателство върху вторите пенсии и защити реформите на кабинета. Христов беше категоричен, че българските граждани два пъти тази година са дали доверието си на „Прогресивна България“ и са подкрепили курса към нормализация и устойчивост.

Свалихме най-видимите олигарси от власт

Вицепремиерът започна политическата си равносметка с изборните резултати, които според него показват ясно одобрение за посоката на управление. Той посочи два стратегически избора, които определи като най-важни за страната.

„На два пъти българските граждани тази година потвърдиха доверието към кандидатите на „Прогресивна България“, т.е. потвърждават един курс към нормализация в страната и устойчивост. „Прогресивна България“ може да бъде обвинявана в много неща, но със сигурност успя да свали най-видимите олигарси от власт и със сигурност успя да избегне това държавата да даде крен към войната, което можеше да се случи“, заяви Христов.

„Тоест два стратегически избора, благодарение на „Прогресивна България“, бяха направени правилно от българските граждани, за което им благодарим“, допълни той.

Остра атака срещу НПО-тата заради бюджета

Иво Христов отхвърли критиките срещу представянето на Бюджет 2027 в Университета за национално и световно стопанство. Според него именно университетът е естественото място за обсъждане на икономическата политика на държавата.

„Нормално е там, където е центърът на икономическата академична мисъл, да бъде представен бюджетът. Разбира се, има серии от НПО-та, които искат да държат икономическата мисъл в България в рамките на неолибералната догма и много се изнервят, когато някой извън тях интерпретира бюджета“, заяви вицепремиерът.

Той отхвърли и обвиненията, че премиерът е използвал публичното представяне на бюджета, за да търси аплодисменти. Според Христов правителството има право да представя политиките си пред обществото и да получава подкрепа за тях.

„Това са спекулации относно бюджета и няма смисъл да се коментират, тъй като от това зависи къде отиват обществените пари, а не от приказките. Ако тръгнем да инкриминираме дискусии, мисъл, предложения и така нататък, значи ние просто не искаме да мислим. Това е бюджетът, който имам в ръцете си“, подчерта Христов.

По-големи данъчни облекчения за децата и нова помощ за семействата

Вицепремиерът защити бюджетната рамка с конкретни мерки за подкрепа на родителите. Той посочи, че се предвижда значително увеличение на данъчните облекчения за отглеждане на деца, както и въвеждането на ново облекчение за тяхното развитие.

„Данъчните облекчения за едно дете минават от 3000 на 5000, за две деца - от 6000 на 10 000, за три и повече - от 9000 на 15 000. Това са съществени облекчения“, заяви Христов.

„Има съвършено нова интересна идея - да се правят данъчни облекчения в размер на 2000 евро за семейства, които имат деца, за така нареченото детско развитие. Тоест, ако децата ходят на спорт или вземат уроци, тези 2000 евро, похарчени за тези нужди, се приспадат от данъчната основа“, обясни той.

Според вицепремиера мерките ще насърчат семействата не само да отглеждат деца, но и да инвестират в тяхното образование, спорт и личностно развитие.

Христов отхвърли атаките за вторите пенсии

Вицепремиерът коментира и твърденията, че правителството възнамерява да посегне на средствата на гражданите във втория пенсионен стълб. Той отхвърли тези обвинения и настоя хората да получат повече информация и свобода при управлението на осигурителните си средства.

„Според мен гражданите трябва да имат право да избират къде отиват парите им. Сега те не избират, сега са служебно разпределени. Почти всички българи не знаят къде отиват парите по втория стълб. Те не знаят, те не избират. Това е система с тежки дефицити, това е всеизвестно“, заяви Христов.

„Според мен хората трябва да знаят къде отиват парите им. Трябва да имат правото да избират - дали избират НОИ, или втори стълб в частен пенсионен фонд, дали избират един фонд или друг, защото в момента са служебно разпределени“, допълни той.

Христов уточни, че не може да коментира разговорите между Министерството на финансите и Европейската комисия по темата.

Близо 2000 съкращения в МВР: За първи път някой има кураж

На обвиненията, че кабинетът не провежда реформи, вицепремиерът противопостави мерките за ограничаване на бюджетния дефицит, намаляване на държавните разходи и оптимизиране на администрацията.

„Този бюджет предвижда ограничаването на дефицита до едни приемливи нива, а следващата година този тренд ще продължи. Този бюджет предвижда ограничаване на държавните разходи, които рязко нараснаха през последните години“, обясни Христов.

„Този бюджет предвижда административна реформа, за която всички пледираха, но никой не предприемаше. За първи път някой има куража да проведе административна реформа. Ние съкращаваме немалко хора. Само в МВР са близо 2000 души. Тоест ние оптимизираме администрацията, за да ограничим харчовете и да я направим по-функционална“, заяви вицепремиерът.

„Възраждане“ и изборът на нов ВСС

Иво Христов коментира и необходимостта от политически разговори за избора на нов Висш съдебен съвет. Той призна, че управляващите не разполагат самостоятелно с необходимото мнозинство и ще трябва да търсят подкрепа от други парламентарни сили.

Вицепремиерът отхвърли обвиненията, че взаимодействието с „Възраждане“ означава политическа колаборация. Според него водещият критерий при избора трябва да бъдат качествата на кандидатите, а не опитите за политическо противопоставяне.

Христов за Фон дер Лайен: Няма да се изповядваме пред нея

Особено категоричен беше вицепремиерът по въпросите на външната политика и сигурността. Повод станаха предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и случаите с дронове в близост до българското крайбрежие.

„Българското правителство не се подава на форсажи. Ние не чувстваме Фон дер Лайен като инстанция, пред която трябва да се изповядваме. Когато имаме данни, ще кажем това, което сме констатирали. Трябва да действаме като отговорна администрация“, заяви Христов.

Той подчерта, че България няма да формира държавната си позиция въз основа на предположения или външен натиск, а ще се придържа към заключенията на експертите.

„Ние не можем на базата на хипотези и логични догадки да оформяме държавната позиция. Защото от държавната позиция зависи как ще бъдем възприети в международен план. Ние може да влезем във военен конфликт заради подобни лекомислени действия“, предупреди вицепремиерът.

Христов отхвърли и възможността България да бъде обхваната от мащабни протести по подобие на тези във Франция. Според него няма необходимата социална основа за подобно недоволство, въпреки опитите на политически сили и медии да засилват общественото напрежение.