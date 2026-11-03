Властта извади на светло безогледните харчове на предишните. Истината за хазната

Картината, която разкриват трите одитни доклада на Сметната палата, е безотговорно и безотчетно управление на публичните финанси, при което водещи са били популизъм, краткосрочни предизборни сметки и не е мислено дългосрочно кой ще плаща сметката и дали това е устойчиво във времето. В момента потърпевши сме всички ние. Това коментира председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Константин Проданов на брифинг на "Прогресивна България" в парламента във връзка с резултатите от възложените на Сметната палата одити на управлението на Министерство на финансите, Агенция "Пътна инфраструктура" и Държавното обществено осигуряване от началото 2020 г. до края на месец май 2026 година.

Кулминацията на тази фискална безотговорност е, че страната за първи път беше вкарана в процедура по свръх дефицит с всички произтичащи от това негативни последици, заяви Проданов, цитиран от БТА. Той посочи, че цената на популизма се измерва в по-лоши публични услуги, драстично задлъжняване на страната и имагинерно забогатяване на хартия. Тези, които се хвалят с повишаване на доходите, премълчават нещо много ключово, а то е, че голяма част от благосъстоянието на българите зависи от спестяванията им, а те са ерозирали много драстично заради инфлационния данък, допълни Проданов.

В последните няколко години сме живели назаем, това са заеми, които ще плащат нашите деца, но не сме знаели за това, коментира още председателят на бюджетната комисия.

В брифинга участва и председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в парламента Стефан Белчев.

"Нито този одит, нито другите ще бъдат използвани като извинение за ограничаване, отменяне, намаляване, замразяване и какво ли не на социални права, пенсии и придобивки. Нищо такова не може да бъде допуснато“, заяви депутатът.

По думите му целта на одитите е да се установи дали социалната политика се провежда по устойчив начин и дали зад увеличаващите се плащания стоят достатъчно финансови източници.

"Въпросът не е дали трябва да се подобрява защитата на уязвимите групи. Това трябва да се прави и ние го правим и ще продължим да го правим, въпреки тежките бюджетни ограничения. Въпросът е дали това се прави по устойчив начин“, коментира Проданов, цитиран от Фокус.

Той посочи, че разходите за пенсии и обезщетения за болест нарастват с прогнозно 56%, докато брутният вътрешен продукт се увеличава с 71,6%. Според него приходите от осигурителни вноски във фонд "Пенсии“ също не нарастват достатъчно, като делът им се променя от 50,9% на 56,9%.

По думите му дефицитът във фонд "Пенсии“ вече е близо 12 млрд. лева и се покрива чрез трансфери от централния бюджет.

"Трансферите са нещо, което е важно и което ще продължим да правим, но сметката не трябва да бъде за сметка на дългове, а за сметка на общото икономическо развитие“, заяви Проданов.

Като друг проблем той открои промените в пенсионната система през последните години, които според него са правени на парче и без дългосрочна визия. По думите му това е довело до деформиране на пенсионния модел и до отслабване на връзката между осигурителния принос и размера на получаваната пенсия.

Проданов посочи, че около 45% от пенсионерите в България получават минимална пенсия, което според него е показател за нарушената връзка между осигурителните вноски и реалните пенсионни права.

Той подчерта, че социалните плащания трябва да бъдат осигурени с устойчиви приходни източници и да се реализират прозрачно през системата на социалното осигуряване. Одитът е за периода на 2020 г. до 2026 г. Проданов посочи, че в този период служебните правителства, назначени от Румен Радев в качеството му на президент, не са приели бюджет, а е работили с настоящ.

По никакъв начин увеличението на цената на природния газ няма да повлияе върху сметките за ток или за отопление. Такъв ангажимент правителството вече е поело и сега го препотвърждаваме, заяви още Константин Проданов във връзка с обявеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) повишение на цената на газа с 33%. Това по думите му е станало повод за критики от опозиционни сили в опит да прикрият провала си на президентските избори с манипулативни внушения.

Сметките за ток и парно ще останат такива, каквито са, до края на сегашния отоплителен сезон, който приключва в края на юни 2027 г., каза Проданов. Предвидени са достатъчно компенсаторни механизми за това, включително през Фонда за сигурност на енергийната система.

Наред с това действат компенсаторни мерки, свързани с подкрепата за българския бизнес, на когото при определени нива на цените на електроенергия също се помага, допълни той.

Предизборната кампания свърши, лъжите е добре да престанат, коментира Проданов. Той отбеляза, че обявеното решение за повишаване на цената на природния газ е решение на КЕВР и е несъстоятелно да се твърди, че правителството може да контролира момента на вземането му и да влияе върху решението на независимия регулатор.

Проданов посочи, че и след повишението, цената на природния газ у нас остава с 40% по-ниска от тази на международната борса. Това категорично показва, че правителството прави всичко необходимо, за да гарантира конкурентоспособни цени на газа за българския бизнес и което е изключително важно, може би най-ключовото, което трябва да се артикулира, че опозицията умишлено смесва и не прави разлика между пазарна цена на природния газ и регулираните цени за крайните битови потребители на отоплението и на електричеството, заяви още председателят на бюджетната комисия.