ЦИК при 99,95%: Илияна Йотова печели с 344 021 гласа преднина

Илияна Йотова печели убедително президентския балотаж според най-новите официални данни на Централната избирателна комисия. Към 7:30 часа при обработени 99,95% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 1 093 564 гласа, или 57,581% от вота. Андрей Гюров-Георги Кандев събират 749 543 гласа, което представлява 39,467%.

Преднината е над 344 хиляди гласа

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки достига 344 021 гласа. В процентно изражение преднината на Йотова и Вълчев е 18,114 пункта спрямо Гюров и Кандев.

Данните показват, че подкрепата за Йотова остава убедителна и при почти напълно обработените протоколи. Така официалните резултати потвърждават голямата разлика, очертана още от паралелните преброявания в изборната нощ.

Над 56 хиляди са избрали „Не подкрепям никого“

Според справката на ЦИК 56 070 избиратели са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Делът им е 2,952% от отчетените гласове.

Обработени са 99,95% от протоколите на секционните комисии в районните избирателни комисии, което означава, че остава да бъдат отчетени данните от съвсем малък брой секции. Окончателните резултати предстои да бъдат обявени от Централната избирателна комисия.

Йотова става първата жена, избрана за президент

С този резултат Илияна Йотова става първата жена в историята на България, избрана за президент с пряк вот. Президентската институция в сегашния й вид съществува от 1990 г., а досега страната не е имала жена, спечелила президентски избори.

Йотова вече изпълняваше функциите на държавен глава, след като през януари 2026 г. пое поста след предсрочното прекратяване на мандата на Румен Радев. Сега тя получава и собствен мандат след победа на балотажа.