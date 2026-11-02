Триумф за Илияна Йотова! ЦИК потвърди огромната победа

Илияна Йотова печели убедително президентските избори в България! Първите почти окончателни официални резултати на Централната избирателна комисия потвърждават огромната преднина на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев. При обработени 99,68% от протоколите Йотова и Вълчев получават 57,661% от гласовете срещу 39,383% за Андрей Гюров-Георги Кандев. Разликата между двете двойки достига внушителните 345 903 гласа, или 18,278 процентни пункта, показват данните на ЦИК към 5:00 часа на 2 ноември.

Над 1,09 милиона българи подкрепиха Йотова

Според официалните данни от обработените протоколи за Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 1 091 206 български граждани. Така кандидатпрезидентската двойка преминава границата от един милион гласа и получава близо 58% от подкрепата на избирателите.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават на втора позиция със 745 303 гласа, или 39,383% от вота. Преднината на победителите е 345 903 гласа, което потвърждава категоричната разлика, отчетена още при паралелните преброявания на социологическите агенции.

Официалните резултати потвърдиха голямата разлика

Данните на ЦИК са близки до прогнозите от паралелните преброявания, които показаха значително по-голяма преднина за Йотова в сравнение с първоначалните екзитполове. При 100% паралелно преброяване „Мяра“ отчете 58,2% за Йотова и Вълчев срещу 38,6% за Гюров и Кандев. „Алфа Рисърч“ даде 57,1% срещу 39,3% при 80% обработена извадка, а „Тренд“ отчете 59% срещу 38% при 95% паралелно преброяване.

Официалните числа на ЦИК показват преднина от 18,278 процентни пункта. Тя е близка до разликите, отчетени от трите социологически агенции след края на изборния ден.

Близо 56 000 души не подкрепиха никого

Според Централната избирателна комисия опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 55 938 души, което представлява 2,956% от отчетените гласове. Това е по-нисък дял от първоначално прогнозираните стойности в екзитполовете.

При обработени 99,68% от секционните протоколи в районните избирателни комисии остава да бъдат въведени данните от малък брой секции. След приключване на обработката и необходимите проверки ЦИК ще обяви окончателните резултати.

Илияна Йотова влиза в историята на България

С победата на президентските избори Илияна Йотова става първата жена в историята на България, която печели пряк вот за държавен глава. Тя вече заема президентския пост, след като през януари 2026 г. пое правомощията след предсрочното прекратяване на мандата на Румен Радев.

Йотова е първата жена начело на президентската институция, създадена през 1990 г. След изборите на 1 ноември тя ще бъде и първата жена, получила собствен президентски мандат с пряк вот на българските граждани.