Истината лъсна! 9 мита рухнаха на балотажа

9 мита рухнаха на президентските избори в България, които приключиха тази вечер с категоричната победа на Илияна Йотова над Андрей Гюров. С близо 20 на сто или над 300 000 гласа повече Йотова стана държавен глава на България. За нея гласуваха над 1 100 000 избиратели.

1. Жена – президент. Първият мит, който се срина на балотажа, бе тезата, че България не е готова за жена държавен глава и върховен главнокомандващ. За Илияна Йотова са гласували 51 на сто от дамите в България и 50 на сто от мъжете. Гюров е подкрепен от 43 на сто от жените и 43 на сто от мъжете. Йотова спечели изборите с 20 процента повече гласове от Гюров, което е категорична и убедителна победа.

2. Великите сили и кошницата с яйцата. Вторият мит, който окончателно рухна, бе че т.нар. „велики сили“ никога няма да позволят президентската, парламентарната и изпълнителната власт да се в ръцете на една партия. Основна теза на опозицията от ПП-ДБ бе, че не бива „всички яйца да са в една кошница“. Е, българите показаха, че за тях няма такъв проблем. Напротив искат институционалният съюз между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2 да продължи, за да не се променя управленския курс в страната. С вота си избирателите показаха, че искат диалог и партньорство между институциите, а не омраза и разделение.

3. Обединителят на нацията. Окончателно рухна митът, насаждан основно от Бойко Борисов, че заради ниската избирателна активност, който и да спечели вота, нямало да бъде обединител на нацията. Йотова показа точно обратното. Вотът за нея идва и поне 8 партии – „Прогресивна България“, БСП, ВМРО, НДСВ, партията на д-р Дертлиев, „Възраждане“, „Величие“, дори от ГЕРБ. А също така - от големите градове и от по-малките населени места, от младите и от опитните.

4. Поколението Джен Зи и Гюров. Балотажът пенсионира тезата, че поколението Z е зад Гюров, а пенсионерите – зад Йотова. Разбивката на вота, направена от социолозите от „Мяра“ и „Маркет линкс“ показа, че 46% от Джен Зи са гласували за Гюров, 45 на сто – за Йотова. Малко по-големите, но отново млади хора у нас също са поравно разделени – 50 на сто за Гюров, 40 на сто за Йотова. В групата на 40-50 годишните 42% са гласували за Гюров, 52% - за Йотова, при 50-60 годишните вотът се разпределя 37 на сто за Гюров, 57 – за Йотова.

5. Мирът и лоялността. Рухна митът, че за българите мирът е свързан само с европейската сигурност и безапелационната лоялност. Независимо, че са притеснени от ударите по корабите в Черно море, българите остават дълбоко консервативни, знаейки, че цар далеко, Бог – високо. Затова и в бурните времена, в които живеем, те искат край на войната , която съсипва икономиката и оскъпява живота ни. Категоричната подкрепа на Йотова също показва, че ходът на промените в света няма как да не се отрази у нас. На фона на протестите в Западна Европа, а и на драматичните събития в Полша, либералите, които с управлението си докараха континента до това незавидно състояние, нямат шанс нито да превземат президентската институция, нито да се върнат в изпълнителната власт.

6. София - столицата на умнокрасивитета. Изборите показаха, че София не е запазена територия на умнокрасивитета. Макар на първи тур Гюров да спечели в трите избирателни района, балотажът доказа, че това е било само и единствено резултат от ниската активност. Йотова има огромно влияние в София.

7. Червеният картон. Падна голямата заблуда, че изборите са червен картон за управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“ – теза, която непрекъснато повтаря Асен Василев. С вота си българите показаха, че у нас няма революционна ситуация, че българите не искат протести и хаос, а подкрепят курса на политическа стабилност и сигурност, наложен от Радев. Продължаваме, няма връщане назад , каза премиерът в изборната нощ. Дори Асен Василев с половин уста призна, че няма условия за протести. А на дневен ред е бюджетът. В него българите искат гарантирани доходи, решаване на проблемите и смекчаване на удара отвън.

8. Единството на ПП-ДБ. На балотажа рухна най-големият мит за градската десница – че тя е монолитна и силна. Асен Василев даде брифинг преди Андрей Гюров, в което Настимир Ананиев видя опит на Василев да дръпне към себе си лидерското килимче. Не се прави така, в момента истинският лидер на дясното е Гюров, коментира Настимир Анананиев. Асен Василев не застана до Гюров на брифинга му в изборната нощ, а самият Гюров не отговори с „НЕ“ на много въпроси прави ли свой политически проект. Трусовете в умнокрасивитета тепърва започват.

9. Дебатът. Рухна митът, че дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров не е бил важен. Той е имал ключова роля за балотажа. Йотова определено спечели словестния двубой. Видеата от него на Илияна Йотова са три пъти повече гледани от тези на Гюров, като най-много подкрепа са събрали кадрите, в които Йотова разкрива нападките на опонентите към съпруга й и говори затова че ще бъде президент на мира. Кампания се печели с последните три дни – те са емоция, коментира ПР експертът Диана Дамянова, която посочи като грешка на Гюров факта, че в последните дни преди балотажа Гюров е пускал в социалните мрежи само хард рок песни и неясни силуети.