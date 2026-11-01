Радев до Йотова. Тя му благодари, той каза, че посоката е ясна и няма връщане назад

Президентът Илияна Йотова направи първия си коментар, след като убедително спечели президентските избори. За нея гласуваха над 1 100 000 българи, тя има над 300 000 гласа повече от Андрей Гюров. Илияна Йотова и Кирил Вълчев застанаха пред медиите, като до тях бе премиерът Румен Радев, с което министър-председателят показа пълната си подкрепа за Йотова и Вълчев.

„Благодаря на всички избиратели, които упражниха правото си на глас. Благодаря и на тези, които ни подкрепиха, техният глас също означава много, ще чуем това, което ни казаха. Ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на притесненията и на подкрепилите никого. Благодаря на „Прогресивна България“ и на г-н Радев, че никога не се разколеба в подкрепата си за мен, а също и на БСП“, каза тя.

Уважаеми г-н Радев, без вас нямаше да се справим. Последните дни бяха дни на пълна мобилизация, не се разколебахте в подкрепата си за мен. Благодаря на БСП, които както винаги бяха до мен, каза Йотова. Тя специално благодари на Красимир Каракачанов за работата в кампанията й, а също така на НДСВ и на партията на д-р Дертлиев. Йотова благодари и на българите, които на първи тур подкрепиха друга кандидатпрезидентска двойка, но на балотажа избраха нея и Кирил Вълчев.

Президентът благодари и на Инициативния комитет, който я издигна, на големи български личности, които застанаха зад нея и Кирил Вълчев. Нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери, каза Йотова.

"След неистовия натиск и омразата нито един не се отказа и не ни изневери, всички бяха с нас навсякъде. Това за мен е изключителна отговорност. Водихме положителна кампания от първия момент, не си позволихме нито една нападка, език на омразата или разделението. Не получихме същото отношение. Говорихме за доходи, за мир и за предизвикателствата, гражданите разбраха нашето послание. Не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров за нападателната кампания лично срещу мен, хората казаха “не така“ и повярваха на политика на диалог и координация с институциите, за да се взимат добри решения, а не саботираща всички останали“, обобщи Йотова.

Изключително силно изказване направи премиерът Румен Радев. Той благодари на всички българи, които излязоха и гласуваха въпреки дъждовното време, на симпатизантите. Благодаря на нашите млади структури, които показаха завидна мобилизация, каза Радев.

Искам да поздравя г-жа Йотова и г-н Вълчев, затова че в тази истерия, която се вихреше върху тях, те водеха позитивна кампания, подчерта министър-председателят.

Познавам г-жа Йотова от 10 години. Знам, че ще бъдете един достоен президент в тежките времена, в които ви е отредено да носите тази нелека отговорност. Българите избраха мира, нормалността, устойчивата и ясна перспектива. Посоката е ясна, няма връщане назад към сглобките и сенките на миналото от прехода. Тези избори препотвърждават курса ни и ни насърчават за активни реформи, обобщи Румен Радев.