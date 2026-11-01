Първа реакция от щаба на Йотова за голямата победа. Бие с над 170 000 гласа

Илияна Йотова печели президентските избори с над 10 милион гласа подкрепа. Резултатът й и с над 170 000 бюлетини по-висок от този на Андрей Гюров, сочат първите данни на социолозите.

Благодаря на всички, които гласуваха въпреки лошото време и черната, кална кампания, която бе изпълнена с компромати и която отблъсна много избиратели, каза лидерът на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов, ръководител на щаба на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

България ще бъде много по-стабилна, категоричен бе Витанов.

Увеличихме с 1/3 активността – с близо 10 % по-висока, успяхме да мобилизираме хората, каза още Витанов.

„Резултатът е очакван, а тенденцията е логична“, подчертаха още Петър Витанов и народният представител Димитър Здравков.

„Разбира се, че резултатът е очакван. Но преди всичко - честит Ден на народните будители. И с това пожелание позволете ми да пожелая на „сглобката“ през следващите пет години да успее да избере по-достойни и подготвени кандидати за тази битка“, заяви той.

Попитан дали вече може да се говори за категорична победа на Йотова и Вълчев, Здравков отказа да прави окончателни заключения преди официалните резултати. „Ефирът е залят от шамани. Аз не мога да се впиша, нямам качества за тази роля. Но тенденцията, такава, каквато я виждаме, е логична и отговаря на нашите очаквания“, коментира депутатът.

Според него резултатите показват, че „Прогресивна България“ е успяла да мобилизира своите избиратели в седмицата между двата тура.

Председателят на парламентарната група на най-голямата парламентарна формация Петър Витанов също изрази увереност в първоначалните данни. На въпрос дали очаква обрат при обработването на протоколите от Централната избирателна комисия, той отговори: „На какво основание да очаквам обрат?“.

Витанов благодари на всички, които са упражнили правото си на глас въпреки неблагоприятните метеорологични условия и напрежението по време на предизборната кампания. „Бих искал да благодаря на всички, които излязоха днес и гласуваха въпреки лошото време, въпреки черната, кална кампания, която беше изпълнена с компромати и която отблъсна много хора. Според мен след утрешния ден България ще бъде по-стабилна и по-спокойна“, заяви той.

Витанов призна, че активността остава ниска в сравнение с предишни президентски избори, но подчерта, че според него участието на гражданите е нараснало значително спрямо първия тур. „Все пак увеличихме с близо една трета активността. Мисля, че само два пъти сме имали по-висока активност на втори тур. Този път тя беше близо 10% по-висока“, посочи той, като представи тези сравнения като своя оценка на първоначалните данни.