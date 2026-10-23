Йотова разкри критична ситуация с НСО

Броени минути, преди да вляза в студиото, ген. Тонев, началникът на НСО, депозира оставката си. Срещнахме се тази сутрин, когато трябваше да бъда запозната с всички факти, с които те разполагаха. Поговорихме надълго и нашироко за грешките и пропуските. Това заяви в ефира на bTV президентът и кандидат за президент Илияна Йотова. Причината за оставката е инцидентът от четвъртък с журналистката Соня Колтуклиева, която бе блъсната от служител на НСО, охраняващ председателката на парламента Михаела Доцова.

Не бях никак доволна от чутото, защото не смятам, че охраната е била както трябва, а и защото в човешки план - има човек, паднал на земята, някой трябваше да ѝ подаде ръка, каза президентът Йотова пред bTV.

Процедурата по приемане на оставката на началника на Националната служба за охрана е съгласувателна с Министерския съвет, но държавният глава подписва указа за освобождаването му. Тонев е на поста от 28 юли 2020 г., а през август 2025 г. започна втория си мандат по време на кабинета "Желязков" и президента Румен Радев.

Трябва да се пазят и правата на гражданите. Във функциите им влиза и първа помощ. Няколко са нещата, които трябва много ясно да се изяснят и да се разкажат пред аудиторията, продължи президентът.

Проблем е и липсата на координация между НСО и МВР. Самата аз съм била жертва на подобна ситуация. Спомняте си един случай с бившия премиер Кирил Петков, когато имаше и жертва, каза още тя.

Има въпрос за координацията между екипа и охраняваното лице и доколко г-жа Доцова може да им нарежда - не може. В случая с мен беше през 2018 г. Тогава нашата кола от МВР беше сбъркана с друга кола, от която очакваха престъпление. Благодарение на бързата реакция на хората от охраната не стана много голяма беля, защото евентуалните престъпници, които преследваха, бяха тежко въоръжени престъпници. Ако не беше бързата реакция на НСО, нямаше днес да сме живи. те заключиха много бързо вратата. Когато аз съм в колата, те не карат бързо, най-малкото защото не издържам на такива скорости, разказа президентът.

Имам усещането, че не искат да се доближават до другите партии, предположи тя защо ГЕРБ няма да внесат събраните от тях подписи за оставка на Доцова. Оставка на Доцова поискаха и останалите опозиционни партии.

Според Йотова няма причина за оставка на Доцова: "Каква е вината на г-жа Доцова? Не съм сигурна дали въобще е могла да излезе от колата. Няма да говоря от нейно име, но мисля, че нещата са по-дълбоки. Ще дойда пак и ще ви изчета резултатите от тази проверка. Уверявам ви, че ще бъде много интересно. И сред опозицията има хора, които са имали охрана от НСО. Те знаят какви са възможностите за реакция. Надявам се, че са размислили."