Българистиката е опора на националната ни идентичност. Това каза президентът Илияна Йотова при откриването на международния форум „Българистиката в съвременния свят – проблеми и предизвикателства“, предаде БТА. Събитието започна днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН).

По думите на държавния глава опазването и развитието на българистиката е кауза, която обединява учените в обща мисия да бранят и популяризират българския език по света. Йотова отбеляза, че има опити българският език и история да бъдат използвани „с псевдопатриотизъм“ и за „прекрояване на историята“. Тя призова миналото и бъдещето на езика да не бъдат делени. „Ние с вас се противопоставяме, когато се всяват изкуствени разделения в науката и практиката на българския език“, каза Йотова.

Президентът определи родната реч и писменост като гръбнака на националната гордост и подчерта, че българското слово е „нашата родина“.

Илияна Йотова се обърна и към чуждестранните българисти. „Вие не сте гости. Вие сте тук, в България, като у дома си, защо сте посветили знанията и кариерата си на българския език и култура“, каза тя.

Президентът допълни, че във форума ще вземат участие изследователи от близо двадесет страни, сред които Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Сърбия, Турция, Украйна, Азербайджан, Китай.

Тя обърна внимание на одобрените европейски стандарти в преподаването на езиковите норми, чието прилагане се очаква от близо 400 български неделни училища по света. По думите й броят на лекторите по български език и литература зад граница остава незадоволителен. Според нея е необходима по-амбициозна стратегия за следващия програмен период на националната програма по българистика.

Йотова отбеляза и трите международни форума за опазването на кирилицата, които е инициирала. Тя изрази задоволство, че български автори получават големи европейски и световни литературни награди.

Международният форум продължава до 28 ноември и събира близо 150 изследователи, преподаватели и специалисти от 20 държави, съобщиха от БАН. Научните доклади обхващат четири основни направления - езикознание; литературознание; история, етнология, антропология и културен обмен; и българистиката в чужбина и приложната българистика.

В рамките на форума ще бъдат представени нови дигитални образователни ресурси, както и проектът за стандарти при обучението по български език като чужд или втори и българският превод на дескрипторите от Общата европейска езикова рамка.

Форумът се провеждат в рамките на три дни в БАН, Софийския университет и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Той е организиран в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН) с решение на Министерския съвет. Програмата се осъществява от национален консорциум с бенефициент БАН, а партньори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и Югозападният университет „Неофит Рилски“.