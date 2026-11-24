В среднощното героично видео на Коцев има много лъжи. Не се изненадвам. Това написа във Фейсбук Наталия Господинова, радиожурналист и дългогодишен главен редактор на "Дарик радио" във Варна.

"Лъжите, маскирани като борбени лозунги, са негов специфичен маниер още отпреди да стане кмет.

Коцев лъже безобразно, че:

Отказал бил да включи в бюджета и в заема за инфраструктура два проекта – изграждането на тунел под Морската градина, водещ към крайбрежната алея, и продажбата на три общински имота.

Не, Коцев, не се прави на жертва на когото и да било.

Първо. Въпросните предложения бяха вкарани от самия него. По закон никой, освен кмета, не може да вкара каквото и да е предложение в бюджета или заема, който ще се тегли.

Дори и въпросните спорни предложения да са дошли от някой друг, той ги е одобрил, за да ги вкара в документа.

Второ. Предложението на трите скандални общински терена беше одобрено на комисия преди сесията. И забележете - гласувано и от съветниците на ПП-ДБ.

Трето. Общественото недоволство беше толкова сериозно, че самият общински съвет изтегли скандалната точка VII от проектобюджета. Отпадането се случи по предложение на Тодор Балабанов, съветник от ГЕРБ, забележете. Не от някой от съратниците на Коцев.

Четвърто. Самият Коцев изобщо не присъства на вчерашната сесия. Бюджетът беше приет в негово отсъствие.

Толкова за "отстояването на обществения интерес", за което той тръби.

И пето, но не последно, защото всяка трета дума в "словото" му е лъжа:

Коцев беше вчера в командировка, за да договори в регионалното министерство ремонт на Аспаруховия мост. Поне така твърдеше в последното си интервю като кмет по БНТ в неделя.

Какво стана, Коцев, договори ли ремонта?

Или това беше поредната пунта-мара, с която облъчваш варненци? Изобщо срещна ли се с Шишков или просто те нямаше, за да не се налага да обясняваш скандалните предложения, които сам си вкарал в проекто-бюджета?

Аз не знам кой и как е организирал отстраняването му, но знам със сигурност, че този човек не е спирал да лъже, откакто е влязъл в политиката. С поза на герой, разбира се.

Но пък иначе има дързостта да се прави на Спасител, който нямало да се откаже да се бори срещу лошите", пише още Господинова.